La discogràfica Mésdemil tanca per problemes econòmics

La discogràfica MésdeMil tanca les portes després de 10 anys treballant. Així ho ha comunicat l'empresa liderada per Carme Laguarda i Tubal Perales a través de les xarxes socials.

Nascuda a Benaguassil en el 2007, el segell valencià ha estat un dinamitzador de l'escena musical valenciana en llengua pròpia, fins el punt de ser la discogràfica amb més nominacions en les dotze edicions dels premis Ovidi que lliura el Col·lectiu de músics en valencià Ovidi Montllor. En aquesta darrera edició, però, els discos produïts per MésdeMil rebien fins a 17 nominacions.

Pocs dies després que acabara la fira de la Música Valenciana, Trovam, Mésdemil cessarà la seua activitat a finals d’aquest 2017, han estat les paraules del segell, que després d'una dècada se senten molt satisfets per haver editat 132 discos. "La raó principal que ens ha dut a prendre aquesta decisió han estat els problemes econòmics que ens han acompanyat des dels inicis i mai ens han abandonat", expliquen. És per això que "hem decidit plegar per a dedicar-nos a altres projectes".

Això no obstant, han anunciat una festa de comiat per al proper 27 de desembre a la sala 16 Toneladas a València. però ho farem amb una gran festa de comiat!! El dia 27 de desembre a la sala 16 Toneladas de València amb la participació de cantautors i gurps com Andreu Valor, Mireia Vives & Borja Penalba, MC Alberto, Pellikana, Candela Roots, Mox, Gener i DJ Conill. I la sorpresa de fer reaparéixer els grups que van ajudar a nàixer el segell valencià com Bakanal i Rapsodes. Cada grup tocarà 3 o 4 cançons, afegeixen i l’entrada costarà 10€ i es podrà comprar el mateix dia del concert a la taquilla.