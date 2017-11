Bellver veu darrere d'À Punt una "estratègia per a la independència" del País Valencià

"No pot demanar que confiem plenament en la seua actuació. Hi ha grups que sustenten el govern valencià que parlen d'aconseguir la independència de València, com ara Amadeu Mesquida, ideòleg del Bloc. Pas a pas. Vosté forma part d'una estratègia perfectament arbitrada". El diputat del PPCV i representant a la comissió de Radiotelevisió s'ha dirigit així a la directora d'À Punt, Empar Marco, durant la compareixença de la periodista a les Corts.

Bellver ha lligat caps i ha vist en la presència, entre el personal de confiança de Marcos, de l'exconsellera de Cultura del govern balear i extreballadora de RTVV, Esprança Camps, una altra peça del trencaclosques independentista. A parer del diputat del PPCV, Camps va haver "d'eixir de Balears perquè era insuportable el procés de catalanització" que estava portant a terme.

La tercera pota del contuberni, en la versió de Bellver, és la presència de l'empresa Mediapro en la posada en marxa d'À Punt i, en concret, en la seua participació en una sèrie històrica al voltant de la figura del rei Jaume I, sense aportar cap més detall.