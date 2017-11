L'Agència Valenciana de Turisme destina 1,4 milions d'euros a potenciar la competitivitat turística

L'Agència Valenciana del Turisme (AVT) destina prop d'1,4 milions d'euros a empreses, associacions, federacions i fundacions per a donar suport a un total de 93 projectes destinats a millorar la competitivitat dels serveis i dels productes turístics del País Valencià, segons la resolució publicada aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que l'objectiu d'aquestes ajudes és "millorar la competitivitat i contribuir al desenvolupament sostenible i responsable de l'activitat turística en el territori". A més, ha apuntat que "enguany el pla està dotat amb cent mil euros més que l'any anterior, dirigits a donar suport a la creació de productes turístics singulars i al posicionament de la Comunitat Valenciana en els mercats internacionals".

En aquest sentit, ha subratllat que la intenció del Consell és "contribuir amb el sector turístic per a impulsar el turisme sostenible, responsable, inclusiu i innovador" i ha incidit que "és necessari presentar la millor imatge del País Valencià i, per això, és imprescindible el treball conjunt de les institucions i les empreses del sector". De fet, Colomer ha recordat que "Turisme destina aquest 2017 prop de cinc milions d'euros a ajudes turístiques per a empreses i ajuntaments".

El màxim responsable de Turisme de la Generalitat ha ressaltat que "enguany les ajudes dirigides a empreses han anat més enllà de la renovació i la cerca d'eficiència en les instal·lacions, negocis i allotjaments turístics, ja que s'han reforçat les ajudes per a esdeveniments de caràcter cultural, esportiu i musical que tinguen ressonància internacional". També ha recordat que "es va llançar una línia específica nova perquè la gent que tinga idees i arrisque puga comercialitzar el producte turístic" i ha afegit que "en aquesta convocatòria el producte com a centre de l'estratègia turística s'ha vist compensat i qualificat".

Colomer ha destacat l'èxit de la convocatòria d'ajudes, ja que s'han presentat 237 projectes i s'ha concedit la subvenció a 93 empreses sol·licitants. La convocatòria d'enguany compta amb tres programes d'ajudes específics, el primer d'ells dirigit a la Competitivitat Turística, pel qual l'Agència Valenciana del Turisme destinarà 796.420 euros a les empreses del País Valencià.

Així mateix, Turisme ha engegat una línia d'ajudes específica destinada a incentivar activitats culturals i esportives en l'àmbit del País Valencià d'impacte internacional. En aquest sentit, el secretari autonòmic de Turisme ha apuntat que es dona suport a "iniciatives que afavorisquen la generació de fluxos turístics cap a la nostra destinació, contribuint a més a la creació d'un producte singular i al posicionament de la nostra destinació en els mercats internacionals".

Aquest programa es va llançar com a novetat l'any passat i va tenir gran acolliment, per la qual cosa en aquest 2017 "s'ha reforçat per a augmentar la promoció i la internacionalització d'accions de caràcter cultural i esportiu, i també els festivals de música, per a millorar la seua projecció en l'exterior", ha afegit Colomer. Per a això, l'AVT destina un total de 338.560 euros.

Com a novetat, el tercer dels programes d'aquesta convocatòria ha anat dirigit a associacions i empreses que desenvolupen actuacions de promoció i comercialització de productes turístics del territori. Així, i tal com ja va avançar Colomer, es tracta d'una línia específica nova que pretén adaptar l'oferta als desafiaments actuals del mercat turístic, la transformació digital i l'adequació del producte a les demandes actuals dels clients. Per a portar-ho a terme hi destinen un total de 258.642 euros.