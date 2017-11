L'Acadèmia de Belles Arts distingeix el Palau de la Música pels 30 anys de servei cultural

El Palau de la Música va rebre aquest dimarts la Medalla al Mèrit en les Belles Arts del 2016 que li ha concedit la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles amb motiu del 30 aniversari de l'auditori valencià.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, va ser l'encarregada de recollir el guardó de mans del president de l'entitat cultural, Manuel Muñoz, en un acte de lliurament que va tindre lloc a la sala d'actes del Museu de Belles Arts de València. En l'acte esmentat, l'acadèmic numerari de la Reial Acadèmia, Bartomeu Jaume, va fer una laudatio just abans de la intervenció de la regidora Gloria Tello, que va agrair a l'Acadèmia, en el seu nom i en el de l'alcalde, Joan Ribó, la concessió de la Medalla, que tal com va explicar "no sols ens fa més honrats, sinó que també dota de sentit tot el treball que centenars d'homes i dones, vinculats i vinculades a la casa, hem fet durant anys perquè el Palau arribe a ser allò que és hui".

La regidora, a més, va fer referència a allò que va suposar per a València la construcció del Palau, tant en els aspectes urbanístics com culturals, econòmics i socials. Tello es va referir també al present de l'auditori, que "es troba en un moment excepcional de la seua vida". "Amb 30 anys, es mostra coneixedor de la seua qualitat i del seu potencial i ho fa adreçant tot el seu goig a totes i tots, amb les portes i les finestres obertes, convidant la ciutadania a gaudir-ne, amb infinitat de propostes, d'estils i de projectes, amb un denominador comú: l'excel·lència". En acabar l'acte, professors de l'Orquestra de València van oferir un concert, amb la direcció de la seua concertino, Anabel García del Castillo, en què es van interpretar les obres Concert de Nadal, d'Arcangelo Corelli, i la Simfonia simple, de Benjamin Britten.

La Reial Acadèmia va acordar concedir al Palau de la Música aquest guardó en la junta general del passat 13 de desembre "per la seua important aportació durant 30 anys com a escenari de grans intèrprets que afavoreix l'aproximació a l'univers de la música a diversos sectors de la societat i que manté un elevat nivell i una manifesta diversitat d'expressions estètiques, alhora que rep la concurrència i acceptació general de la ciutadania".

La Medalla al Mèrit en les Belles Arts va ser creada l'any 1982 a favor de qualsevol entitat o personalitat valenciana altament significada en el foment de les belles arts.