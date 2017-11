Grupo Comatel inverteix 56 milions d'euros en 3 hotels de luxe que s'ubicaran en edificis icònics de València

Grupo Comatel invertirà més de 56 milions d'euros per a alçar la principal cadena d'hotels de luxe de la ciutat de València. D'aquesta manera, entre gener del 2018 i mitjans del 2019, la cadena, que operarà sota el nom de MyR Hotels, obrirà tres nous hotels, un d'ells a la seu del PSPV del carrer de la Blanqueria, i un hotel apartament de luxe a Ciutat Vella.

Els nous establiments seran l'Hotel Palacio Vallier, que estarà situat a l'icònic Palacio Vallier de la plaça de Manises; el Marquès House, que obrirà les seues portes a l'antic edifici del Cafè Madrid, darrere del Palau del Marqués de Dosaigües, i l'Hotel MyR, a la fins ara seu del PSPV, al carrer de la Blanqueria.

Igualment, la cadena alçarà un hotel apartament de luxe al carrer de les Carabasses, que començarà a operar al gener del 2018 sota el nom de MarketHouse. Els nous hotels donaran ocupació de forma directa a 143 persones, segons ha informat el grup en un comunicat.

El president de Comatel, Fidel Molina, ha explicat que l'objectiu és "generar llocs de treball, atraure fins a València els turistes que cerquen opcions de luxe i ajudar a posicionar la ciutat com a destinació turística clau a Europa". Per a això, ha puntualitzat, aspiren a "comptar amb el suport de tots els valencians, tant dels ciutadans com de l'administració municipal", perquè el projecte "siga de tots i estiga ple d'èxits".

El cost de les adquisicions ha oscil·lat entre els 5,8 milions d'euros que ha costat la seu del PSPV i els quasi 15 milions d'euros que Comatel invertirà en Marquès House, l'obertura del qual està prevista per al pròxim mes d'abril. Per a alçar Hotel Palacio Vaillier, Comatel ha acordat la concessió, durant 27 anys, de l'edifici, a pocs metres del Palau de la Generalitat Valenciana.

En total, els hotels representaran una oferta total de 147 habitacions al centre de la ciutat, en establiments que es caracteritzaran pel luxe, el disseny contemporani, la vinculació amb la ciutat i la sostenibilitat i que aglutinen quasi deu mil metres quadrats de places d'hotels, restaurants, bars, terrasses i balnearis al centre històric de València.

"Pretenem atraure a la nostra ciutat turistes d'alt poder adquisitiu de tot el món, en benefici d'un turisme diferent per a València. I estem disposats a donar el millor de nosaltres per a aconseguir-ho", ha indicat Molina.

La cadena d'hotels dotarà, a més, les seues instal·lacions amb tres restaurants de luxe, barres i cafeteries, així com amb un espai d'esdeveniments, que portaran la signatura del popular xef Nacho Romero, propietari del restaurant Kaymus de València i qui ha sigut reconegut per l'atreviment de les seues creacions gastronòmiques. En general, s'apostarà per la proximitat pel que fa als aliments. Els hotels han sigut projectats per la signatura Luengo Arquitectes.