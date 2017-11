El PP considera Echávarri un "alcalde ocupa" i s'ofereix a la resta de partits per a liderar un "govern d'excepció"

El grup municipal del PP a l'Ajuntament d'Alacant ha reclamat l'alcaldia de la ciutat per a conformar "un govern d'excepció sense càlculs electorals". Els edils del PP consideren que l'actual alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, és un "alcalde ocupa", ja que el pacte que li va permetre accedir al lloc ja no està vigent per la seua imputació judicial i la consegüent eixida del tripartit dels seus socis de Compromís i Guanyar Alacant.

Així ho ha manifestat el portaveu del grup popular en el consistori, Luis Barcala, que ha llegit davant els mitjans un comunicat en el qual assegura que el "grup ha fet un pas avant" i s'ofereix com a alternativa de govern per a "garantir l'estabilitat de la ciutat davant la gravetat dels moments d'inestabilitat política i desprestigi" per la situació d'Echávarri, processat pel conegut com a cas Comerç i investigat per un altre jutjat en relació amb l'acomiadament de la cunyada de Barcala.

Per açò, el PP proposa una alternativa "davant un govern sense legitimitat democràtica" que passaria pel fet que Echávarri dimitisca i es convoque un ple d'investidura per a designar un nou alcalde. El PP, que ha recordat que va ser la llista més votada en les passades eleccions, ha demanat a Ciutadans que s'unisca a aquesta iniciativa.

Per la seua banda, el president del PP en la demarcació d'Alacant, José Císcar, ha exigit al secretari general del PSPV, Ximo Puig, que "no siga còmplice" i inste Echávarri a abandonar l'alcaldia "perquè, si no ho fa, la ignomínia i la vergonya l'acompanyaran" cada vegada que vaja a Alacant.

Puig: "A Alacant hi ha un problema de governabilitat"

El president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres que a l'Ajuntament d'Alacant hi ha "un problema de governabilitat" que afecta tots els partits i "no és problema solament d'una persona", en referència a la situació judicial de l'alcalde Gabriel Echávarri, investigat en dues causes judicials, la qual cosa ha provocat la consegüent eixida del tripartit dels seus socis en l'equip de govern de Compromís i Guanyar Alacant. Al seu parer, la situació s'hauria de resoldre pensant en "l'interés general" més que en interessos "partidaris".