La sèrie 'Todos queríamos matar al presidente' triomfa al festival de Baltimore

La producció valenciana Todos queríamos matar al presidente s'ha alçat amb el segon premi a la millor websèrie del festival i amb el guardó a la millor direcció de comèdia –per a Ana Ramón Rubio– en el festival de nous mitjans de Baltimore, Baltimore New Mitja Web Fest.

La ficció es va estrenar el passat mes d'octubre en els festivals Marseille Web Fest i Bilbao Seriesland, on es va alçar amb el Unstoppable AMETS i els dos premis especials del jurat de Buenos Aires i Sicília. Després, va viatjar fins als Estats Units per a participar en els festivals de Baltimore i Nova York. A Nova York va aconseguir el guardó a millor thriller i, a Baltimore, a millor direcció de comèdia i segon premi de websèries. "En el mateix mes, hem rebut un premi a millor thriller a Nova York i a millor direcció de comèdia a Baltimore pel mateix projecte", afirma, en un comunicat, el productor de la sèrie, Miguel Cañizares. "Crec que la fusió de gèneres entre thriller i comèdia ha funcionat, així que estem molt orgullosos", afegeix.

Per la seua banda, la directora Ana Ramón Rubio agraeix el premi a l'equip i destaca la tasca dels actors. "El repartiment de Todos queríamos ha fet un treball excepcional. Tots els actors són humans dins de l'excentricitat de la història i tots fan dels seus personatges éssers entranyables, fins i tot els més antiheroics. Evidentment, aquest premi a millor direcció és de tots ells".

Protagonitzada per Ana Caldas i Jaime Reynolds, explica la història d'un grup de treballadors de catering que fantasien amb enverinar un president d'un govern corrupte (Joan Manuel Gurillo). Ací entren en joc la seua esposa (María Albiñana), la prostituta transsexual que la va veure amb vida per última vegada (Fede Rei), la seua filla (Olivia Catalá), els treballadors del catering (Ana Conca, Gonzalo Gurrea i Cristina Oliva) i, per descomptat, els inspectors encarregats de la recerca, Irene Olmos i Jordi Marquina.

"És un thriller perquè la història comença quan el president del govern és trobat mort en circumstàncies estranyes, però no deixa de ser una comèdia, no perd el sentit de l'humor, encara que d'una forma més lenta, més processada", segueix la directora. "Al final, és la història d'uns personatges que es veuen embolicats en una situació que pot acabar bastant malament."

Ana Ramón Rubio, guionista i directora del projecte, va treballar amb el mateix equip per primera vegada en la sit-com (comèdia de situació) valenciana Sin Vida Propia. La història sobre un grup d'amics en la crisi dels trenta va recórrer el món per molts festivals, alçant-se amb premis internacionals. "Todos queríamos matar al presidente és un canvi total de registre per a tot l'equip", continua la creadora.

"A nivell tant artístic com tècnic, és una sèrie completament diferent, encara que hàgem reunit tothom de nou. Han sigut nous reptes, moltes localitzacions i, sobretot, molts assajos per a aconseguir que aquests personatges també tingueren vida pròpia. Ana Caldas va passar de ser la nóvia psicópata en Sin Vida Propia a una dona devastada i cansada de la seua vida que necessita un estímul per a recuperar la vitalitat. Fede Rei va passar de ser el nóvio despitós a una prostituta transgènere que sent certa inclinació pel president. Els personatges han evolucionat molt, és difícil adonar-se que són els mateixos actors els qui els encarnen".

El festival de nous mitjans de Baltimore (EUA) celebra enguany la seua primera edició i compta amb el suport del festival de websèries més gran del món: Los Angeles Web Fest. L'única sèrie web de l'Estat que participava en el certamen era Todos queríamos matar al presidente. Les altres 49 sèries provenien de països com Grècia, els Estats Units, Alemanya, França, Austràlia, Itàlia, l'Índia, Suïssa i Brasil. Inclou en la seua programació projectes de sèries digitals i de realitat virtual i el jurat estava format per actors, directors i productors com Thom Woodley, Michael Ajakwe Jr., Daryn Strauss, Jamie Nash, John Von Ahlen i Shawn M. Smith.