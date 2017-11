Un nou mapa de transports per carretera per a viatjar del segle XIX al segle XXI

Al País Valencià, els usuaris dels serveis públics de transport per carretera viatgen a través d'un sistema "obsolet, caducat i inadequat" que no s'adapta a les necessitats de la ciutadania del 2017. La solució a aquesta disfunció és la proposta que va presentar ahir la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. "El nou mapa concessional dels Serveis Públics de Transport per carretera de la Comunitat Valenciana vol situar-se en el segle XXI i no en el segle XIX, que és d'on venim", va emfasitzar la consellera Maria José Salvador en la presentació del que és un dels projectes més ambiciosos del seu departament, com és reordenar un mapa de concessions, i que en la seua opinió ara per ara és "desolador".

Segons va denunciar Salvador, la majoria de les actuals 90 concessions –algunes de les quals es remunten a la dictadura franquista– estan caducades i funcionen a través de pròrrogues, cosa que està generant nombrosos problemes d'inestabilitat en les empreses que presten el servei. A més, es reprodueixen ofertes que no s'adapten a la realitat o la necessitat dels usuaris. La consellera va advertir que la caducitat de les concessions, sobretot les que afecten les línies deficitàries, té "en alerta" la Conselleria tota la legislatura, atés que algunes empreses han "amenaçat" amb deixar de prestar el servei, ja que l'actual sistema de concessions els ho permet. "Tenim molts casos d'alcaldes i alcaldesses que ens han telefonat per a explicar-nos aquesta situació i demanar la nostra intervenció", va explicar Salvador, qui va subratllar que la conjuntura continuarà "sent complicada" fins que el nou mapa de concessions comence a funcionar de forma progressiva, i això no serà possible abans de l'estiu de 2018.

L'objectiu de la proposta –s'estan redactant els projectes per a ser sotmesos a informació pública després– és millorar les connexions de transport públic, la qualitat de vida de la ciutadania, la seua seguretat, la connexió amb els pobles xicotets de l'interior i procurar que tothom puga accedir als serveis bàsics com ara hospitals o centres de salut o educatius independentment d'on visquen els usuaris. "Això no està passant amb les actuals concessions, ja que no donen cobertura al 100% del territori. Queden fora del sistema 43 poblacions en què hi viuen 42.918 persones", va denunciar Salvador.

Proposta de la Conselleria del nou mapa de concessions per al transport per carretera / GENERALITAT VALENCIANA

L'adaptació a un sistema que tinga en compte les necessitats de la demanda i els criteris de mobilitat del segle XXI s'ha fet incloent les aportacions que han introduït consistoris i entitats de totes les comarques. "Hem begut de les demandes dels veïns perquè hem xafat tot el territori per a tindre el millor mapa de concessions possible", va indicar la consellera. Així, la reordenació del mapa respon a criteris de "racionalitat, qualitat i equitat" per a oferir una millor eficiència del sistema.

Entre els principals canvis, la Conselleria redueix el nombre de concessions –es passa de 89 a 41– amb l'objectiu d'aconseguir una major eficàcia a l'hora d'establir horaris de transbords i la màxima flexibilitat que aumente la connectivitat territorial. A més, s'introdueix un nou concepte: la concessió zonal, que serà aquella que agrupe una zona geogràfica i funcional en un sol contracte on es puguen integrar els serveis regulars amb el transport escolar, que ara es presta sense cap coordinació amb el transport regular. En opinió de l'equip de treball de la Conselleria, això afavorirà la prestació de serveis més competitius i directes entre les capçaleres comarcals o entre aquells nuclis de certa entitat poblacional, així com una millor coordinadió en els horaris i els transbords en una mateixa zona.

La consellera Salvador amb part de l'equip que ha elaborat el mapa / GENERALITAT VALENCIANA

Així, el nou mapa queda reduït a 41 concessions: 8 a la demarcació de Castelló, amb 5 zonals i 3 lineals; 15 a la demarcació de València, amb 9 zonals i 6 lineals; 16 a Alacant, amb 4 zonals i 12 lineals; i dos interprovincials que cobriran els viatges entre València amb Benidorm, Alcoi, Alacant i Elx. Aquesta reordenació suposa que Castelló es quede com està, que València passe de 47 concessions a 15 i Alacant de 311 a 16. En total, més de 200 línies d'explotació en conjunt. Les noves concessionàries, a més, incorporaran una marca corporativa d'identitat dels transports públics de la Generalitat Valenciana.

Un taxi a preu d'autobús per a combatre el despoblament

A més, la Conselleria ha fet un pas més per a donar cobertura a les zones de l'interior i contribuir en la mesura del possible en l'estratègia de lluita contra el despoblament engegada per la Generalitat. Una de les solucions als problemes de mobilitat d'aquestes comarques vindrà de la mà del transport a la demanda. "La realitat d'aquestes poblacions és radicalment diferent a la de les que se situen en la costa i per això han de tindre una atenció més específica", va dir la consellera.

Salvador va posar com a exemple d'aquest greuge comparatiu el municipi de Castell de Cabres, amb una població de 17 habitants, que ara no disposa de cap servei de connexió. El transport a la demanda tindrà una solució que haurà d'oferir el nou concessionari. "Hauran d'habilitar un telèfon perquè els usuaris criden i hauran d'enviar un transport el dia que els siga sol·licitat. I els viatgers pagaran com un bitllet de transport públic, però com si fora un taxi", va explicar la consellera. La màxima responsable de la Conselleria va indicar que l'administració "incentivarà" aquestes concessionàries perquè puguen oferir aquest servei. "L'administració haurà de tindre en compte aquestes circumstàncies i compensar els possibles costos, perquè entenem que hem de garantir un dret bàsic", va assenyalar Salvador.

"No caldrà que siga un autobús de 50 places com s'està fent ara en alguns llocs i que en la jerga es diu 'transportar ferro'. Això vol dir que s'estan oferint serveis en què no puja ningú perquè no s'han tingut en compte ni els horaris ni les necessitats reals de la població", va criticar el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo. "Cal acompasar l'oferta i la demanda", va reblar.

Més ecoeficients i adaptats a les noves tecnologies

La nova proposta també inclou la modernització del servei per a adaptar-se a usuaris del segle XXI, que es farà amb la incorporació de les noves tecnologies. Això permetrà donar dades en temps reals gràcies a la gestió informatitzada, així com una millor informació als usuaris a través d'aplicacions mòbils. A més, serà d'obligat compliment que els autobusos complisquen la llei d'accessibilitat i a les noves concessions se'ls exigiran autobusos nous. "Hauran de renovar la flota. Sabem que és molt difícil que es faça una inversió total, però sí que comptarà entre els mèrits que disposen de vehicles híbrids, que contaminen menys", va indicar Domingo.

Així mateix, el nou mapa introdueix la perspectiva de gènere, atés que són dones les que majoritàriament utilitzen el transport públic. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística i la Direcció General de Trànsit, el 56% de la población de més de 65 anys són dones i, d'aquestes, sols el 20% té carnet de conduir. "Hi ha una major dependència per part de les dones del transport públic i és una qüestió que també s'ha tingut en compte", va assenyalar Salvador.