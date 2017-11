La Diputació de València demana 6 anys de presó per al 'ionqui dels diners' pel "saqueig" d'Imelsa

Els serveis jurídics de la Diputació de València, acusació particular en la causa oberta per a investigar les presumptes irregularitats en Imelsa, han sol·licitat al jutge que porta un dels casos de malversació de fons en els quals està implicat l'exgerent Marcos Benavent Vicedo –gestor de l'empresa pública entre els anys 2007 a 2014– penes que arriben als 6 anys de presó. En l'escrit d'acusació presentat en el jutjat d'instrucció número 9, els representants legals de la corporació –la "principal perjudicada" pel saqueig de l'empresa pública Imelsa, ara Divalterra, segons subratllen des de la institució– entenen que Marcos Benavent, l'autodenominat 'ionqui dels diners', és responsable d'un delicte continuat de malversació de cabals públics, falsedat en document oficial, prevaricació i frau a la contractació pública.

Al costat de Benavent, la Diputació demana dos anys i tres mesos de presó per a l'empresari Vicente Calvo Navarro en considerar que va ser "cooperador necessari" en els delictes que se'ls imputen en relació al cobrament de 60.455,55 euros per uns treballs d'instal·lació elèctrica que l'empresa de Calvo va cobrar i que "mai va realitzar ni tenia solvència tècnica per a executar".

Segons recorda la Diputació a través d'un comunicat, els fets que s'investiguen van succeir entre finals de l'any 2012 i principis de 2013, però no es van conéixer fins que, un any després, al gener de 2014, un requeriment de l'Agència Tributària, en el qual se sol·licitava informació relativa a la mercantil Flying Tigers SL, va permetre aflorar l'estafa. D'acord amb les conclusions provisionals, Benavent, Calvo i un cosí d'aquest es van posar d'acord per a emetre tres factures per al cobrament de suposats treballs a l'entorn del monestir del municipi de Llutxent, aprofitant que en aquell moment Imelsa tenia un taller d'ocupació en dita complexa propietat de la Diputació.

La recerca interna iniciada arran del requeriment de l'Agència Tributària va portar a descobrir la inexistència de documents de contractació de les obres o certificats de l'execució de les mateixes.

En la seua declaració, l'empresari encausat va reconéixer que Imelsa, fins i tot, li havia avançat el pagament, cosa prohibida per la legislació. La reacció de Benavent, continua la mateixa font, en veure's descobert, va ser aparentar que reclamava a l'empresari la devolució dels imports mitjançant la signatura d'un document entre tots dos que "el que pretenia era donar cobertura a un previ delicte per al qual es van concertar els acusats", sosté l'acusació particular de la Diputació de València, dirigida per José Antonio Ibars, cap del Servei de Defensa en Judici.

Recuperació dels diners "malversats"

La Diputació ha anat recuperant fins a hui els diners estafats mitjançant aportacions de l'empresari encausat a un compte de l'empresa pública Divalterra.

La recuperació dels diners malversats aquests anys és una de les prioritats establides pel president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que va determinar que foren els juristes de la Diputació i no penalistes externs els que portaren els casos de l'Operació Taula i d'Imelsa, l'empresa pública ara denominada Divalterra.