Empar Marco nega que només els extreballadors de RTVV accediran a À Punt

Empar Marco ha tornat a defensar el procés de selecció de personal dels nous mitjans públics davant les crítiques pels avantatges amb què parteixen els treballadors de l'antiga RTVV a l'hora de puntuar els mèrits. La directora general d'À Punt ha negat que "només els antics treballadors puguen entrar a treballar" atés que "alguns dels oficis previstos en el projecte de 1984 han desaparegut i n'han aparegut molts de nous."

"No volem discriminar cap col·lectiu. Només hem fet que complir la llei i confegir una plantilla de treballadors il·lusionats i amb equilibri entre experiència i renovació. Que tot el món reme en la mateixa direcció", ha assegurat Marco, que ha xifrat en "un centenar" les places en què "tots els candidats partiran amb les mateixes condicions, llevat del 2,5%" de la puntuació per als extreballadors aplicables en qualsevol de les més de 400 places de què constarà la plantilla.

Davant del atacs llançats a la comissió de Radiotelevisió de les Corts pels diputats de Ciutadans, Toni Subiela, i del PPCV, Jorge Bellver, per haver "col·locat a dit" els subdirectors i caps de servei d'À Punt, Empar Marco ha assegurat que "tot s'ha fet seguint la llei", mitjançant "el procediment de lliure designació, que no significa a dit".

A parer de la directora, "la comparació amb l'antiga RTVV no suporta cap comparació perquè abans era arbitrària, sense requisits", i ara s'han posat "requisits i mèrits". Marco ha explicat que "algunes de les persones" eren de la seua "confiança", mentre que a altres "ni les coneixia", però que, en qualsevol cas, va triar "els millors", un fet demostrat perquè després "van superar amb escreix les proves" de la borsa de treball temporal de directius.

Marco ha demanat que "no es pose en dubte la capacitat professional" dels elegits ni la dels funcionaris que han supervisat la selecció i ha garantit que els seleccionats, molts dels quals partien amb una baixa valoració de mèrits, "van fer la memòria i l'entrevista millor que ningú". Respecte del retret que amb aquest procés "s'ha humiliat" alguns dels altres candidats suspesos també amb escreix a la memòria i l'entrevista, la directora ha assegurat que li "sap greu que parlen d'humiliació" i ha demanat "perdó" si s'han sentit així.

Marco ha recordat que van ser les Corts les que van dictaminar el grau de preferència pels antics treballadors i que les condicions concretes dels plecs de les borses de treball s'han negociat amb els sindicats, segons marca la llei. Sobre la Unió de Periodistes, promotora d'un recurs contra aquests criteris, Marco ha recordat que hi pertany i que, com a representant dels informadors, acull tota mena d'opinions, des dels qui voldrien la incorporació exclusiva d'extreballadors de RTVV fins als qui volen impugnar el procés de selecció.