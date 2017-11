Podem demana al Consell una taxa turística amb un tram autonòmic fix i un de municipal variable

El grup parlamentari Podem presentarà aquest dijous una esmena a la llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de 2018 en la qual demanarà la inclusió d'un impost sobre l'activitat turística que siga finalista i que s'aplicaria sobre l'allotjament i contemplaria un tram autonòmic fix de fins a dos euros i un altre de municipal variable que decidirien les localitats. Amb aquesta taxa, la formació d'esquerres preveu que s'arriben a recaptar entre 30 i 40 milions anuals amb el tram autonòmic.

Així ho ha explicat el portaveu d'Economia de Podem, David Torres, en roda de premsa, on ha detallat la seua proposta per a la implantació d'aquesta taxa turística acompanyat per la secretària de Programes i Polítiques Públiques, Rocío Segura.

Torres ha indicat que l'impost seria finalista i els seus ingressos hauran d'anar destinats a la millora dels serveis dels quals gaudeixen els turistes en els municipis del País Valencià; a la millora de les infraestructures i dotacions turístiques; a l'impuls de bones pràctiques laborals i a la lluita contra la precarietat laboral; a la lluita contra l'intrusisme i el frau en el sector de l'allotjament turístic, i a la promoció del medi ambient.

A més, la taxa s'aplicarà sobre l'allotjament a través de dos tipus de tram –un d'autonòmic que serà fix i un altre de municipal i variable– i es pagarà segons el tipus d'establiment i durant els 10 primers dies d'estada. Així, en el cas dels hotels de cinc estrelles, dels cinc estrelles de luxe i dels quatre estrelles superior, Podem planteja que en el tram autonòmic es pague dos euros i, en el municipal, fins a un euro; en hotels de quatre i tres estrelles superior, en el tram autonòmic es pagaria 1,5 euros i 0,75 en el municipal. En hotels d'una, dos i tres estrelles, en la part autonòmica, es pagaria un euro i, en el tram municipal, 0,50 cèntims.

En hotels rurals de quatre i tres estrelles superior i habitatges turístics superior es planteja un impost en el tram autonòmic d'un euro i de 0,50 cèntims en la part que correspon als municipis, mentre que serà de 0,5 euros l'autonòmic i de fins a 0,25 euros per a hotels rurals i cases rurals d'1, 2 i 3 estrelles.

Per a hostals, pensions i albergs, càmpings i àrees de pernoctacions en trànsit per a autocaravanes es proposa que en el tram autonòmic es pague 0,5 euros i que siga la meitat en la part municipal.

No obstant això, hi haurà algunes exempcions en estades de menors amb edat igual o inferior a 16 anys; en les estades que es realitzen per causes de força major, com ara temes laborals; les que es realitzen per motius de salut, i les que estiguen subvencionades per programes socials d'administracions públiques de qualsevol estat de la Unió Europea com és l'Imserso.

A més, es bonificarà un 50% les estades que es realitzen en temporada baixa, és a dir, entre l'1 de novembre de cada any i el 30 d'abril del següent any, excloent la Setmana Santa.