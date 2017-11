Els agressors de menors en casos de violència familiar hauran d'abandonar la llar

La vicepresidenta del govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat aquest dimecres que la nova Llei d'Infància i Adolescència del País Valencià arreplegarà diferents mesures en favor dels xiquets afectats per casos de violència, inclosa l'efectuada contra les dones. Així, ha avançat que la norma contemplarà que en casos de violència intrafamiliar contra els menors siga l'agressor qui deixe la casa i no els menuts. Igualment, ha exposat que la nova llei contemplarà els infants afectats per casos de violència com a víctimes i que es preveu "canviar els protocols" que corresponga perquè "l'Advocacia de la Generalitat puga intervenir com a acusació popular" en els judicis que se celebren per "casos d'assassinat de xiquets i xiquetes".

Oltra, que ha presidit aquesta jornada la reunió de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació preguntada per les mesures adoptades en aquesta trobada després dels últims casos de violència familiar registrats en les localitats d'Elda (el Vinalopó Mitjà) i Alzira (la Ribera Alta).

"Encara estem analitzant els processos. Encara és prompte, tant en un cas com en l'altre, per a traure unes conclusions ja definitives", ha respost Oltra, que ha comentat que "els diferents intervinents han fet els seus informes, alguns per escrit i alguns orals, que ara cal posar en comú" per a "traure conclusions".

Mónica Oltra ha destacat que la futura norma determinarà que en els casos de "violència intrafamiliar, quan es produïsca violència contra un xiquet o una xiqueta en una casa, siga l'agressor qui haja d'anar-se'n" de la llar i no el menor "com està ocorrent ara". "Sembla increïble que siga la víctima qui haja d'anar-se'n", ha censurat.

La titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que ha ressaltat que totes aquestes qüestions estan "en l'esborrany ja de la nova Llei d'Infància i Adolescència" de la Generalitat, ha indicat que es tracta de "mesures que protegiran millor enfront de la violència i també enfront de la violència masclista" els xiquets.

Connectar triatges

Entre les mesures que es plantegen per a millorar i incrementar aquesta protecció, Oltra ha comentat que en la reunió s'ha parlat de "com connectar" triatges i informació de diferents serveis depenents de l'administració autonòmica per a detectar i seguir casos de violència.

D'aquesta manera, ha assenyalat que, per exemple, s'ha parlat de "com connectar el triatge sanitari amb els centres 24 hores perquè hi haja una informació ràpida" i perquè "quan el metge d'Atenció Primària s'adone que pot estar davant un cas de violència de gènere" puguen engegar-se i posar-se en contacte tots els mecanismes per a la seua confirmació i tractament. "Cal veure com connectem açò en la part de competència de la Generalitat", ha dit.

Alzira i Elda

També ha assenyalat que està "la part que no és competència" de l'administració valenciana, sinó "del govern central". "En el cas d'Elda, diguem que és el gruix de l'anàlisi que hauríem de fer perquè ací està el tema de l'actuació policial i del procés judicial, cosa que està pendent d'analitzar", ha exposat Oltra, que ha agregat que, "en tot cas, la Delegació del Govern espanyol quan vulga ja informarà també sobre açò".

La consellera ha declarat que eixes són "les qüestions que estem analitzant", així com "el que ha ocorregut a Alzira i Elda". Respecte al primer d'aquests casos, la vicepresidenta del Consell ha manifestat que "no hi havia cap antecedent –de violència". "Ni en cap centre 24 hores ni en el triatge de sanitat s'havia pogut detectar. Ni en l'aula, en educació. Són els tres que han emés informe", ha dit. Pel que fa a Elda, Mónica Oltra ha comentat que el cas és "completament contrari" i ha recordat que, "fins i tot, hi havia un procediment judicial en marxa".