Cuinar paella i tocar en una banda de música: les noves 'experiències' turístiques per al mercat xinés

Captar el gran potencial que representa el turisme xinés. Aquest és un dels grans objectius que s'ha marcat l'Agència Valenciana del Turisme (AVT), que des de fa uns dies, amb el seu director al capdavant, Francesc Colomer, exhibeix l'oferta del territori valencià en una missió comercial. L'estratègia per a fer-se amb aquests visitants passa, entre d'altres qüestions, per elaborar un catàleg específic d'experiències que puguen resultar atractives per al mercat xinés. "Els turoperadors xinesos necessiten experimentar les destinacions per a poder oferir-les en els seus catàlegs, per açò hem de treballar per a presentar-los l'oferta experiencial del nostre territori", va declarar Colomer després de reunir-se amb dos dels principals turoperadors de la Xina: Caissa i Ctrip.

El secretari autonòmic de Turisme també va detallar que durant les reunions se'ls va oferir la possibilitat de participar en experiències vinculades amb la música i les festes, així com classes de cuina autòctona valenciana en els Centres de Turisme (CdTs) del País Valencià. Com es traslladarà la proposta a la concreció? Des del departament dirigit per Colomer subratllen que encara no hi ha iniciatives específiques sobre la taula, però que no és descartable que se'ls ensenye a cuinar una paella, a tocar –si tenen coneixements musicals– en una banda de música o a participar en actes fallers, així com visitar l'Albufera i degustar arròs amb ànec. "Estem en fase d'elaborar propostes relacionades amb l'artesania, el senderisme, la ruta del Grial. Molts d'ells peregrinen per a veure la tomba de Confuci, coses relacionades amb el camí espiritual, que els agrada moltíssim, igual que la recol·lecció de la tòfona. Tot això ho tenim i els ho podem oferir perquè ho puguen viure", expliquen fonts de l'AVT.

El director de l'Agència Valenciana de Turisme i secretari autonòmic, Francesc Colomer, reunit a Pequín amb empreses turístiques / GENERALITAT VALENCIANA

Per a Colomer, resulta "importantíssim" donar a conéixer l'oferta turística i els valors de la cultura valenciana entre els principals turoperadors xinesos, ja que la Xina es troba en plena efervescència pel que fa al turisme. "Hem de treballar per a mostrar tots els nostres atributs turístics en el mercat xinés i per a açò hem de traslladar tota la nostra oferta turística al seu llenguatge", va emfasitzar el màxim responsable de la política turística de la Generalitat. Cal recordar que el 2018 és l'any del turisme Xina-Europa. Per aquest motiu, Colomer va subratllar que el País Valencià està prenent la davantera per a obrir mercat dins d'Europa. "Volem ser el lloc d'Espanya millor preparat per a atraure turistes xinesos", va insistir Colomer tot i reconéixer que el País Valencià encara és una destinació desconeguda per al mercat xinés.

Algemesí, seu de la cimera de patrimonis de la Unesco

La missió comercial de l'AVT també s'ha fet coincidir amb aquesta data perquè actualment Pequín és la seu de la cimera de patrimonis immaterials de la Unesco. I és que la Xina és, per darrere d'Itàlia el país amb més llocs declarats Patrimoni de la Humanitat, entre els quals hi ha la Gran Muralla Xinesa, el Temple del Cel o la Ciutat Prohibida. La següent subseu correspon a una ciutat valenciana, Algemesí, que ja es prepara per a acollir la trobada. Precisament, una delegació del Museu de la Festa es troba a la ciutat imperial per a agafar aquest testimoni i una de les projeccions que s'ha exhibit a les empreses mostra la celebració de la Festa de la Mare de Deú de la Salut, declarada en 2011 Patrimoni de la Humanitat.