Podem augmenta la pressió sobre el Botànic amb una proposta concreta de taxa turística

Podem insisteix a fer realitat la taxa turística. Aquest dimecres, el diputat de la formació, David Torres, va detallar la proposta de la seua formació per a gravar les pernoctacions al País Valencià. Una proposta que es presentarà en forma d'esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat del 2018 i que, a priori, té el Consell dividit perquè Compromís és favorable a implementar aquest tribut, però el PSPV s'ha mostrat sempre en contra. De fet, el passat 15 de setembre, quan Podem va presentar una proposta de resolució al debat de política general que instava a la creació d'aquest impost per a turistes, els socialistes es van abstindre en la votació mentre que Compromís va donar suport a la demanda de la formació morada.

Torres va explicar aquest dimecres en roda de premsa que la taxa turística és "fonamental" perquè el seu partit done suport als pressupostos de la Generalitat, tot i que va dir que encara hi ha "temps per a negociar", obrint així la porta al fet que Podem vote a favor dels tercers pressupostos del govern del Botànic. Amb tot, el diputat de Podem ja augura una possibilitat que cada dia agafa més força i és que el seu partit només arribe a acords puntuals amb PSPV i Compromís. "És probable que no arribem a acords en la globalitat i que hi haja punts als quals no podrem donar suport". Un d'ells és molt probablement la taxa turística, ja que Podem ha avançat que no donarà suport als pressupostos de Turisme "tal com estan implantats".

En la seua proposta per a la implantació, Podem divideix en dos l'aplicació de la taxa, de manera que hi haurà una per a l'àmbit autonòmic, que serà fixa, i una altra per a l'àmbit local, d'aplicació variable. S'aplicarà per als primers 10 dies d'estada al territori i l'import depén del tipus d'allotjament. En el cas dels hotels més luxosos, proposen que en el tram autonòmic es pague dos euros i, en el municipal, fins a un euro. Per a hotels de quatre i tres estrelles superior, en el tram autonòmic es pagaria 1,5 euros i 0,75 en el municipal. En hotels d'una, dos i tres estrelles, per la taxa autonòmica es pagaria un euro i, per la municipal, 0,50 cèntims.

En hotels rurals de quatre i tres estrelles superior i habitatges turístics es planteja un impost en el tram autonòmic d'un euro i de 0,50 cèntims en la part que correspon als municipis, mentre que serà de 0,5 euros l'autonòmic i de fins a 0,25 euros per a hotels rurals i cases rurals d'1, 2 i 3 estrelles. Per a hostals, pensions i albergs, càmpings i àrees de pernoctacions en trànsit per a autocaravanes es proposa que en el tram autonòmic es pague 0,5 euros i que siga la meitat en la part municipal.

No obstant això, hi haurà algunes exempcions en estades de menors de 16 anys o menys; en les estades que es realitzen per causes de força major, com ara temes laborals; les que es realitzen per motius de salut, i les que estiguen subvencionades per programes socials d'administracions públiques de qualsevol estat de la Unió Europea, com per exemple les de l'Imserso.

Per a gestionar el tribut, es planteja la creació d'un fons per a afavorir el turisme sostenible, responsable i de qualitat al territori. Aquest fons es nodriria de la recaptació del tram fix autonòmic i els recursos es destinaran a finançar, totalment o parcialment, inversions i altres despeses que s'aproven. Per a això, es formarà una comissió amb representants de les conselleries d'Hisenda, Economia i Medi Ambient i d'Agents Socials i Econòmics.

La taxa turística és una realitat en altres autonomies

A Catalunya, aquest impost s'aplica des del 2012. En el seu cas, i també com proposa Podem, es diferencia segons el tipus d'allotjament. Un turista que passa la nit en un hotel de cinc estrelles o en una vivenda turística paga 2,25 euros la nit, mentre que en un de quatre la taxa baixa fins a 1,10 euros. Per a pernoctar en qualsevol altre allotjament es paguen 0,65 cèntims per nit. Amb aquest tribut, Catalunya va recaptar 43,5 milions d'euros en 2015. Balears fou el territori pioner en la creació d'aquest impost, malgrat que no s'ha aplicat de manera continuada. En estiu del 2016, el govern va restaurar la taxa, que va des dels 0,50 cèntims fins als dos euros la nit.

Per tant, amb la proposta de Podem, en el cas dels hotels de quatre estrelles, la taxa seria 40 cèntims més elevada al País Valencià que a Catalunya. També resultarien més cares les estades als hotels d'una, dues i tres estrelles, ja que a Barcelona l'impost seria de 65 cèntims i, al País Valencià, d'un euro. Els turistes que passen més de 9 dies al territori pagarien una taxa superior en comparació a la de les Illes Balears, on hi ha descompte a partir de nou nits, mentre que ací es cobraria íntegra fins a la nit número 10.

Detractors

Fins i tot abans de fer una proposta concreta, la taxa ja s'havia guanyat detractors, sobretot dins del sector, tot i l'impacte econòmic que podria tindre aquest tribut. Segons els càlculs de la Conselleria d'Hisenda, amb aquest impost es podrien recaptar fins a 48 milions d'euros.

El PPCV, i més concretament el partit a Alacant, s'ha oposat rotundament a la taxa. En aquest sentit, el passat 20 de setembre, van fer una declaració institucional amb què es posicionava en contra de la proposta d'aplicar aquest impost als turistes, ja que considera que causaria "greus i irreparables perjudicis al sector i a Alacant" i van assegurar que una mesura com aquesta no es pot portar a terme sense consensuar-la amb el sector.

I quina és l'opinió del sector? Les patronals valencianes i les organitzacions d'empresaris del sector turístic van llançar un manifest conjunt contra la taxa turística perquè "restarà competitivitat a la Comunitat davant d'altres destinacions competidores". Des de la patronal hotelera de Benidorm i la Costa Blanca, Hosbec, una de les signants del manifest, ja va advertir en setembre que, amb mesures d'aquesta mena, el País Valencià podria esdevindre "una terra hostil" per al turisme.

L'Agència Valenciana de Turisme ha mostrat sempre reticències sobre la conveniència de la taxa. El secretari autonòmic, Francesc Colomer, va afirmar en setembre que "els que defensen la taxa haurien d'estar ben informats i tindre una visió molt clara del sector valencià i actuar amb rigor, ja que en cas contrari el podríem estar posant en risc". Des de la seua perspectiva, el que s'ha de fer és "traure a la llum l'economia submergida" i tributar el que correspon. Torres va ser especialment crític amb aquest organisme, no sols per no impulsar la taxa, sinó per no voler "obrir el debat" sobre aquesta qüestió i aferrar-se a la opinió dels empresaris, quan "el sector turístic és molt més ric".

En canvi, qui sí que ha defensat l'aplicació d'aquesta taxa, i l'ha qualificada de "quasi essencial", ha sigut l'Associació de Cambreres de Pis de Benidorm 'Les Kelly', que a més demanen al Consell que assegure que, "si cobra un impost, una part revertisca en els treballadors". Consideren que és "un xicotet impost que no suposa tant al client" i que "no és desgavellat" sempre que aquests diners es destinen "a l'arranjament de les nostres platges o els nostres carrers i s'invertisca realment en el que aquest poble necessita".

Des de la Unió de Consumidors tampoc s'han mostrat favorables a l'aplicació d'aquesta mesura. El secretari al País Valencià, Vicente Inglada, va afirmar el passat 12 d'octubre que l'acabarien pagant els consumidors i que afectaria a la qualitat del sector.