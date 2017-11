La botiga en línia de Consum compleix un any i genera 160 llocs de treball

La botiga en línea de Consum celebra el seu primer aniversari en 32 poblacions de l'àrea metropolitana de València i Alacant, ambdues ciutats incloses, i amb la creació de 160 llocs de treball especialitzats per a la preparació de les comandes: 82 a la demacració de València, 24 en la d'Alacant i 54 a Barcelona capital.

A través de la botiga en línia de Consum, els clients poden accedir a 9.000 referències, entre productes frescos a granel i en safata i entre una gran varietat de marques, així com planificar el dia i l'hora de lliurament de la compra, segons ha informat la cooperativa.

Per a garantir el millor servei, el personal especialitzat selecciona tots els articles de la comanda, "escollint sempre el producte més adequat, tenint en compte la frescor i la qualitat dels articles frescos i refrigerats, així com la seua data de caducitat".

Coincidint amb el primer aniversari de la seua botiga en línia, Consum ha iniciat aquest dimecres el seu servei de venda per internet (www.tienda.consum.es) en la ciutat de Barcelona. El portal està organitzat per categories i permet cercar directament per nom de producte. A més, compta amb un sistema de pagament totalment segur, garantint la protecció de dades dels usuaris, que rebran un codi de seguretat del seu banc que hauran d'introduir en el moment del pagament.