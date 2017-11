La Generalitat engegarà una campanya de sensibilització per a fomentar el consum responsable d'aigua

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat engegarà una "gran campanya de sensibilització per a l'estalvi de l'aigua i la reutilització" en la qual col·laboraran mitjans de comunicació, ajuntaments i empreses subministradores.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar les bones pràctiques i conformar un "fil conductor de la resposta al canvi climàtic" que, segons ha explicat, han de donar tant la ciutadania com les institucions. "D'allò que es tracta és de passar de les paraules als fets i de tindre una acció coordinada més potent, cadascú assumint la seua responsabilitat", ha subratllat.

Per a aconseguir-ho, el cap del Consell, que ha apel·lat a la "coresponsabilitat", ha manifestat que "hi ha una consciència clara de ciutadania i una consciència clara d'humanitat que fa que aquesta lluita contra el canvi climàtic exigisca també un activisme per part dels periodistes i, per descomptat, per part del conjunt de la societat".

Així ho ha explicat el president en la inauguració del XII Congrés Nacional de Periodisme Ambiental 'Canvi climàtic: la notícia més urgent', que organitza l'Associació de Periodistes d'Informació Ambiental, on ha incidit que "és una urgència resoldre aquesta qüestió, que és de caràcter mundial, però que cadascun, al mateix temps, des de l'àmbit local, i fins i tot ciutadà, ha de respondre".

En aquest sentit, Puig ha explicat que es tracta d'una amenaça "directa" que ja està afectant al territori valencià. "Tenim una sequera crònica, terrible, que, en algunes zones de la nostra comunitat, està tenint conseqüències molt negatives, i al mateix temps els problemes associats als incendis forestals", ha recordat.

D'altra banda, el president ha lamentat que "la urgència del canvi climàtic" no es veja reflectida en l'agenda mediàtica ni en la política, un fet que sí ocorre en altres països. Per açò, ha instat al fet que "entre tots siguem capaços de canviar la dinàmica".

El president també ha destacat el paper dels i les professionals dels mitjans de comunicació, ja que, com ha explicat, els temes mediambientals necessiten de la seua intermediació. "Perquè la ciutadania sàpia exactament del que estem parlant és fonamental que algú li'l facilite, des de la màxima objectivitat possible i des del màxim compromís amb les generacions que vénen", ha incidit.

Similar a la campanya Stop al foc

La campanya de conscienciació sobre l'ús responsable de l'aigua serà similar a la desenvolupada per la Generalitat per a previndre els incendis. En aquest sentit, el president ha agraït en una trobada amb els responsables dels mitjans de comunicació valencians la seua implicació en la campanya 'Stop al foc' que diaris, ràdios i televisions van protagonitzar el passat estiu.

En aquesta ocasió, la campanya sobre l'ús responsable de l'aigua –que confinançarà la Generalitat i les principals empreses subministradores que operen al País Valencià– té l'objectiu de tractar de conscienciar sobre el valor d'un bé escàs com és l'aigua i donar pautes de conducta per a estalviar-ne i poder així pal·liar la sequera.