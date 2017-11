El govern espanyol considera que Madrid és la seu "idònia" per a la Dama d'Elx

El govern espanyol no sembla disposat a facilitar el retorn de la Dama d'Elx, actualment al Museu Arqueològic Nacional (MAN), al lloc on va ser trobada. Així es desprén de la resposta que ha rebut el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, a la pregunta que va formular l'estiu passat. Segons ha informat el senador, la resposta és contundent. "Cal assenyalar que el MAN, com a museu de l'Estat, compleix un paper de representació dels pobles i cultures que han traçat la història d'Espanya al llarg del temps i es configura com a senyal d'identitat del conjunt de l'arqueologia espanyola tant en el marc nacional com en l'internacional. És en aquest àmbit on la Dama d'Elx cobra sentit com a referent de la cultura ibèrica", s'explica en la notificació rebuda per la coalició.

Així mateix, s'afirma que "la Dama d'Elx forma part d'un patrimoni històric comú, que la dota d'una projecció per sobre de la seua ubicació geogràfica o del seu àmbit local. Per aquesta raó, el Museu, museu estatal i capçalera de la seua disciplina, reconegut com a millor museu arqueològic d'Espanya i un dels millors d'Europa, que rep 500.000 visitants anuals, és la seu idònia per a garantir la responsabilitat que té encomanada de conservar, divulgar i transmetre aquest ben cultural".

Mulet recorda que hi ha un acord del Congrés dels Diputats demanant la cessió, almenys temporal, de la Dama a la ciutat d'Elx, que per a la coalició ha de ser permanent. Fa uns dies, la directora general de Cultura i Patrimoni va assegurar que l'executiu espanyol és procliu a la cessió temporal, però no al fet que el Museu Arqueològic i d'Història d'Elx es convertisca en subseu del MAN.

La formiga va "accedir" per la safata situada en la base

En relació amb la informació que Compromís va demanar per la presència d'una formiga en la vitrina del bust el passat agost, el govern assenyala que el MAN disposa d'un Pla Integral de Conservació Preventiva (PICP) per als béns culturals custodiats per la institució, tant els que es troben en l'exposició com en les sales de reserva. En aquest pla s'observen els següents paràmetres: temperatura, humitat relativa, il·luminació, biodeteriorament, compostos orgànics volàtils, acció antròpica i altres factors de risc.

"Aquests paràmetres no permeten, en cap cas, la presència d'insectes en les vitrines en les quals es conserven béns culturals. A aquest efecte, el PICP incorpora protocols d'actuació en matèria de conservació i procediments d'inspecció en totes les àrees amb béns culturals. En relació amb l'incident excepcional objecte de la pregunta, cal informar que aquests protocols no han fallat, sinó al contrari, s'han engegat i han funcionat correctament", indiquen en la resposta.

Segons s'explica en la resposta, l'empresa responsable del muntatge museogràfic va revisar dimecres passat 30 d'agost l'estanqueïtat de la vitrina i va plantejar la hipòtesi que l'accés a la vitrina va poder realitzar-se a través d'una safata situada en la base d'aquesta i empleada per a col·locar sals de sílice amb la finalitat de mantenir constant el nivell d'humitat. "El Museu, com ja s'ha indicat, ha seguit el protocol establit en el seu PICP i ha reforçat el tancament de la safata a fi d'evitar que puga repetir-se un incident similar. El personal tècnic del Museu ha comprovat que la Dama d'Elx no ha patit danys i es troba en perfectes condicions de conservació. Així mateix, s'han efectuat inspeccions extraordinàries en la resta del Museu i s'ha pogut detectar que es tracta d'una incidència aïllada. No obstant açò, s'ha incrementat el sistema de control de plagues en el Museu", subratllen.