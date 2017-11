Alfonso Grau, processat per acceptar el suborn d'un contractista de l'Ajuntament de València

Alfonso Grau, exvicealcalde de València, ha sigut processat per un delicte de suborn i blanqueig de capitals per acceptar, presumptament, rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres de més cars i pagar la diferència.

Juntament amb Grau, investigat en el cas Imelsa, també ha sigut processat l'empresari Urbà Català, responsable de Transvia. Després d'aquesta interlocutoria, dictada pel jutjat d'instrucció número 19 de València, les acusacions i defenses han de sol·licitar l'obertura de judici o el sobreseïment de la causa.

Segons s'ha investigat en aquest procediment, Transvia regalava rellotges d'alta gamma suposadament a canvi de contractes a l'exvicealcalde qui, presumptament, al seu torn, canviava els aparells per uns altres de preu superior i abonava la diferència, sistema que constituiria un blanqueig.

Els investigadors han pogut rastrejar aquesta actuació perquè en els rellotges figura el número de sèrie, per la qual cosa s'ha pogut saber en quin establiment es feien els canvis i, així, comprovar el procés.

Tant Grau com Català es van acollir al seu dret a no declarar en la seua citació davant la jutgessa en març de 2016. Català és el responsable de l'empresa Transvia i de Viatges Privilege, que gestionen l'autobús turístic a València, una activitat que es fa amb autorització administrativa.

Les diligències es van obrir a finals del 2015, quan el jutjat va rebre una denúncia de la Fiscalia contra ambdós investigats. L'empresari està imputat per suborn com a part activa del delicte i l'exedil, com a part passiva.

Grau i l'empresari Urbà Català van ser detinguts el passat 22 de febrer i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar per la Guàrdia Civil, on tampoc van declarar.

Els agents van registrar la casa de l'exvicealcalde durant cinc hores i van intervindre en el seu domicili diferents rellotges d'alta gamma que suposadament podria haver rebut a canvi d'adjudicacions irregulars de contractes municipals a Viatges Transvia Tour i altres filials del mateix grup.

L'empresa Transvia va expressar, a través d'un comunicat després de la detenció de Català, la seua "sorpresa" davant l'actuació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i va defensar que "la totalitat de les contractacions públiques en el temps realitzades envers l'Ajuntament de València" i amb "altres organismes oficials durant més de 45 anys, fóra quin fóra el color polític del govern dels mateixos, han sigut adjudicades a aquesta entitat després del concurs públic corresponent".