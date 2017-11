La Diputació de València transfereix als ajuntaments 7,3 milions perquè contracten aturats majors de 55 anys

La Diputació de València destinarà 7,3 milions d'euros entre 2017 i 2018 perquè els ajuntaments contracten persones majors de 55 anys en situació de desocupació. El nou Pla Ocupació 2017/2018 duplica la dotació de 2016 i tindrà caràcter bianual perquè els consistoris tinguen més marge per a contractar aturats. L'objectiu és generar 10.000 llocs de treball nous fins a 2019.

Aquesta aposta de la corporació té com a objectiu lluitar contra la significativa pujada de l'atur en el col·lectiu de majors de 55 anys, que ha augmentat fins a un 80% entre 2006 i 2016 a nivell autonòmic, passant de 20.641 persones a 48.047 a la demarcació de València. De fet, ja representen el 15% de l'atur al País Valencià, segons les dades oferides pel president de la Diputació, Jorge Rodríguez, en la presentació del pla.

Per a frenar aquesta situació, el programa destina enguany 3,56 milions d'euros i altres 3,56 en 2018 a les corporacions locals, que podran justificar els nous contractes fins al tancament del pròxim exercici.

Els municipis més xicotets, els que no superen els 2.000 habitants, disposaran d'una quantia fixa d'ajudes a la contractació de 4.000 euros, quantitat que també dobla la de la borsa del 2016. A més, per a evitar que moltes persones no puguen adherir-se, el requisit que siguen majors de 55 anys solament serà obligatori per a les localitats que superen els 2.000 habitants.

L'objectiu de la Diputació és generar al voltant de 10.000 nous llocs de treball fins a finals de 2018, així com que en el primer trimestre del pròxim exercici estiguen concedides totes les ajudes.

Es tracta d'un grup de població de "màxima vulnerabilitat", ha recalcat el president de la Diputació, per tres motius: "la seua difícil ocupabilitat, en ser la majoria parats de llarga durada; una complexa reconversió, atés que solen estar especialitzats en un sector concret, i la dependència econòmica per part de les seues famílies", ha assenyalat Rodríguez.

Anys de limitacions

El pla vol donar resposta a un grup d'aturats que "normalment queda al marge de les ajudes" i arriba a València "després d'anys de polítiques amb unes limitacions molt fortes en contractació municipal". Rodríguez ha recordat que els plans autonòmics d'ocupació, com Avalem, finalitzaran al final del 2018 i normalment se centren en els aturats d'edat jove, per a retenir el talent.

Respecte al balanç de 2016, la diputada d'Assessorament Municipal, Conxa García, ha apuntat que un total de 280 ajuntaments valencians es van beneficiar amb 2,8 milions d'euros en ajudes a la contracta d'uns 152.000 aturats. La majoria, en les comarques de l'Horta Sud i l'Horta Nord, la Ribera Alta i la Safor.