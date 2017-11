Podem es planta: no negociarà els pressupostos si no es parla de la taxa turística

Podem no està en condicions de convalidar a les Corts els pressupostos de la Generalitat per a 2018. I no només això. Segons ha explicat el diputat David Torres, la seua formació "no avançarà en la negociació" si no s'alça "la línia vermella" imposada pels socialistes a la taxa turística.

La inclusió d'aquest impost a les pernoctacions en els pressupostos que es debaten fins a finals d'any a les Corts no és condició imprescindible perquè Podem permeta l'aprovació dels comptes públics de 2018, però sí que ho és que s'incloguen en la negociació junt amb la resta de punts en què encara no hi ha un acord entre les tres forces que van signar l'acord del Botànic.

Compromís està d'acord amb la mesura, però ha evitat fins ara que es convertisca en un element de discòrdia dins del govern. El portaveu, Fran Ferri, ha recordat que la seua formació hi va votar a favor durant el Debat de Política General i s'ha declarat disposat a negociar la taxa. "Que estiguem d'acord amb la taxa turística no vol dir que haja de ser aquesta en concret", ha matisat Ferri.

Des del PSPV, el seu portaveu ha tancat del tot la porta no només al fet que la mesura s'incloga en els pressupostos de 2018, sinó també en els de 2019 perquè "no és una proposta pacífica" atés que no té el suport de molts dels afectats. Manolo Mata ha animat Podem a incloure aquest punt en el programa electoral per a les eleccions de 2019 i a deixar la qüestió per a la propera legislatura.

L'avís de Podem s'ha produït durant el ple de Totalitat de pressupostos de la Generalitat de 2018 en què PSPV, Compromís, Podem i els 4 diputats d'Agermanats (ex-Ciutadans) han rebutjat les esmenes del PPCV i Ciutadans que demanaven la retirada del projecte de llei i l'elaboració d'un de nou.