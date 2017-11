La CEV ja és la nova patronal autonòmica valenciana

La Confederació d'Empresaris Valencians (CEV) s'ha constituït oficialment aquest dijous com a patronal a nivell autonòmic, tal com estava previst des de fa uns mesos després de la caiguda de Cierval. Així ho han decidit els socis de la CEV en assemblea, on han aprovat els nous estatuts amb un 74,9% dels vots.

Amb els nous estatuts, la CEV dota de legalitat la seua nova estructura, que en paraules del seu president, Salvador Navarro, "és una aposta valenta per la vertebració del territori". De fet, s'inclouran en els òrgans de govern representants de les tres demarcacions del país, que seran escollits durant el primer trimestre del 2018, segons ha explicat Navarro.

En l'assemblea, els socis han ratificat per unanimitat dels assistents la memòria d'activitats i els resultats econòmics. També han decidit aplaçar per a l'any vinent la celebració del seu 40é aniversari, per a poder celebrar-lo amb les noves empreses i entitats que s'han adherit a la CEV els últims mesos, com és el cas, per exemple, de CaixaBank.