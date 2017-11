La justícia tomba el Decret de Coordinació Turística del Consell

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha declarat nul el Decret de Coordinació Turística del Consell perquè considera que vulnera el principi de reserva legal i ha condemnat la Generalitat i la Diputació de València al pagament de les costes processals.

La decisió, donada a conéixer aquest dijous per la Diputació d'Alacant en un comunicat, estima el recurs que va presentar la corporació contra el decret de Turisme i se suma a la nul·litat del Decret de Coordinació en Esports, que també va acordar l'alt tribunal valencià fa unes setmanes.

Segons ha explicat la Diputació d'Alacant, "en opinió de la sala, i entre altres fonamentacions, el decret del Consell es funda en una normativa que, fins i tot comptant amb el rang legal exigit per l'ordenament jurídic, es troba derogada". Així mateix, el tribunal entén que el decret del Consell vulnera el principi de reserva legal.

La sentència, contra la qual cap recurs, coincideix amb la dictada també pel TSJ pel que fa al recurs interposat també en el seu moment per la Diputació de Castelló contra aquest decret.

El vicepresident i diputat de Promoció Turística, Eduardo Dolón, s'ha mostrat "satisfet" per la sentència perquè considera que confirma, igual que les altres resolucions, que el Consell "no pot atacar l'autonomia i les competències de les diputacions, reconegudes per la Constitució".

"Des de la Diputació d'Alacant sempre defensarem l'autonomia d'aquesta institució perquè amb açò estem defensant els interessos dels municipis i dels sectors productius de la nostra província, com és el turisme i la marca Costa Blanca, una marca plenament consolidada que es veia amenaçada per un decisió unilateral, intervencionista i arbitrària que no tenia en cap cas en compte les peculiaritats d'aquesta província", ha continuat.

"El govern valencià vol governar a força de decrets i d'imposició i els tribunals li han tornat a dir que no, que s'equivoquen", ha assenyalat Dolón, que ha subratllat la necessitat de governar "cercant sempre el diàleg, el consens i l'acord". "La Generalitat Valenciana ens té a la seua disposició, però no pot imposar-nos res, cosa que ha deixat clara aquesta sentència", ha ressaltat Dolón.

El responsable de Turisme ha indicat que "des de l'inici d'aquesta legislatura li hem dit al govern del Botànic que respecte les diputacions i que no tracte de boicotejar-les, que se centre a governar i impulsar polítiques en benefici dels ciutadans i que no perda el temps atacant l'autonomia política i financera de les institucions provincials, obligant-nos amb això a acudir als tribunals de justícia".