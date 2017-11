El cost de l'ampliació de la V-21 s'ha incrementat un 220% en 8 anys

L'associació Per l'Horta denuncia que el projecte d'ampliació de la V-21, l'autovia d'entrada a València des de Barcelona, s'ha disparat un 220% en tan sols huit anys. Segons explica una de les entitats que més s'ha manifestat en contra d'una proposta que encara no s'ha materialitzat, durant els tràmits de preparació el cost ha passat de 9 a 30 milions d'euros per a construir 4,2 quilòmetres d'autovia.

Les obres d'ampliació a tres carrils de la V-21 s'estenen per 4,2 km d'autovia als termes d'Alboraia i València, estan projectades amb un cost de 30 milions d'euros i contemplen ampliar de dos a tres carrils l'autovia, tant en el sentit d'entrada com en el d'eixida de València. Aquestes obres, segons denuncia Per l'Horta, "provocaran la desaparició d'un total de 80.087 metres quadrats d'horta", que inclouen 198 parcel·les repartides entre les de Saboia, Miracle, Mar, Vera, Calvet i Masquefa, als termes d'Alboraia i València. El projecte d'obres va eixir a licitació el passat 18 d'agost i no es resoldrà fins ben entrat aquest mes. Com que no s'ha iniciat encara el procés d'expropiació dels terrenys, l'entitat recorda que la paralització del projecte no implicaria pagar indemnitzacions a propietaris ni constructores.

Per l'Horta lamenta l'escassa voluntat negociadora del Ministeri de Foment, del qual assegura que en aquests anys ha rebutjat alternatives més econòmiques i més respectuoses amb l'horta, però en canvi sí que ha acceptat modificacions que incrementaven la despesa en incloure infraestructures per a l'accés nord al port. "Nosaltres reclamem una revisió del projecte que contemple la seua necessitat real o almenys rebaixe el cost i l'impacte sobre l'horta d'aquesta via", expressen des de l'entitat.

En aquest sentit, Per l'Horta rebutja les declaracions del ministre Íñigo de la Serna, de visita a València el passat 6 de novembre, qui va afirmar que el projecte feia deu anys que estava en procés de tramitació sense que ningú no haguera dit res. "És una sentència que ha sigut repetida fins a la sacietat, però que és absolutament falsa", indiquen. Així, expliquen que durant el tràmit d'al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental, en febrer de 2014, la major part de les peticions reclamaven la paralització del projecte o apostaren per modificacions que reduïren l'afecció sobre l'horta. "Presentaren al·legacions en contra l'associació de veïns de Port Saplaya, el Grup de Recerca d'Alternatives Territorials, Compromís per Alboraia i alguns dels veïns afectats. També van al·legar una alternativa menys destructora de l'horta la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial i la Direcció General de Territori i Paissatge de la Conselleria d'Infrastructures, Territori i Medi Ambient. Totes aquestes peticions van ser ignorades pel Ministeri de Foment, que va rebutjar canviar el traçat ja decidit", asseguren.

Per l'Horta: "No és cert que no s'hagen presentant al·legacions en contra del projecte en 10 anys"

Des de l'associació també es ressenya el fet que el projecte contemplava una alternativa més respectuosa amb l'horta, defensada per moltes de les al·legacions, que hauria resultat més barata. "Considerem certament inexplicable que l'ampliació a tres carrils de tan sols 4,2 km de via tinga un cost pressupostat de 30 milions d'euros. Quan es va anunciar el projecte inicial en setembre de 2009 per l'aleshores ministre de Foment José Blanco, el cost previst era de tan sols 9 milions d'euros. Com a resultat, suposem, de les reformes del projecte, en sols huit anys el cost de l'ampliació de la V-21 s'ha disparat en un 220%", denuncien, alhora que reclamen explicacions al departament de De la Serna. "El cost de l'ampliació del tram restant de la V-21 entre Puçol i Alboraia, d'uns 15 quilòmetres, inaugurat en 2014, va ser de 28,43 milions d'euros", reblen.

Així mateix, el col·lectiu considera que la possibilitat de rebaixar el cost "disbarat" justifica que s'estudie la paralització del projecte o, almenys, la modificació proposada per l'Ajuntament de València. Cal recordar que el ple del consistori, a instàncies de l'equip de govern, va aprovar una moció que insta Foment a paralitzar l'obra i fer un nou projecte que no destruïsca 80.00 metres quadrats d'horta.

Detall del projecte d''ampliació de la V-21 i accés nord al port al terme d'Alboraia. Imatge elaborada a partir dels plànols de les obres / PER L'HORTA

Per l'Horta recorda que en l'any 2010, quan el PSOE governava a Madrid, sí que es van atendre les demandes de la Generalitat Valenciana. "El projecte inicial, presentat en el 2009 pel govern de Zapatero, es limitava a la prevista ampliació a un tercer carril, sense incloure cap infrastructura per a l'accés nord. La Generalitat, governada per Francisco Camps, va aconseguir que el govern socialista modificara el projecte per a adaptar-lo al projecte d'accés nord al port de València. La modificació va consistir en l'ampliació de l'àmbit d'actuació dins de la connexió amb vies col·lectores de l'accés nord al port de València".

Aquestes modificacions, segons indiquen des del col·lectiu, van implicar un encariment del projecte, en incrementar les obres, i obligaren a repetir l'estudi d'impacte ambiental. "És un precedent que demostra que la possibilitat d'estudiar una alternativa al projecte depén merament de la voluntat política del ministeri. En aquest cas, atesa la renúncia de la Generalitat a l'accés nord al port, la revisió hauria de servir, com a mínim, per a abaratir el projecte o, fins i tot, com Per l'Horta defensa, per a desestimar completament l'ampliació de la V-21", sostenen des de l'associació.

No hi ha perill de col·lapse

L'associació assegura també que les xifres que va oferir De la Serna sobre el trànsit diari –86.000 vehicles– que circula per la V-21 són errònies. "Les xifres oficials que el Ministeri de Foment publica en la seua pàgina web mostren una situació prou diferent", expliquen. En l'any 2016, la V-21 ha suportat 71.755 vehicles diaris; una xifra encara inferior a la dels anys anteriors a la crisi. Entre els anys 2004 i 2010, la intensitat del trànsit va ser superior a l'actual i va arribar a un màxim de 74.573 vehicles diaris en l'any 2008. "Les xifres de trànsit de l'any 2016, en suma, estan al nivell de les de 2004; situació comparable a la que es produeix en altres accessos a València com la V-31", expressen.

A més, el Ministeri de Foment, en una nota emesa el passat 27 d'octubre, afirmava que les previsions eren que la V-21 "es col·lapsaria en 10 anys en assolir xifres diàries de 82.600 vehicles". Una xifra que encaixa millor amb el volum de trànsit actual, amb 11.000 vehicles menys al dia, però que no té en compte el nul creixement demogràfic de la ciutat de València i l'àrea metropolitana en els últims cinc anys, en opinió dels responsables de Per l'Horta.