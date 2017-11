L'alcalde de Callosa de Segura, amenaçat amb "rebre un tir" o ser "torturat" si retira la Creu dels Caiguts

L'alcalde de Callosa de Segura (Baix Segura), el socialista Fran Maciá, ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil per les amenaces rebudes a través de les xarxes socials, en les quals s'animava a "pegar-li un tir" o a "torturar" regidors per la retirada de la Creu dels Caiguts situada en l'església de la localitat.

En un comunicat, la secretària de Ciutadania i Valors Republicans, Ana Barceló, i la de Memòria Històrica, Alicia Piquer, totes dues del PSPV, han denunciat aquest dijous les "greus amenaces" que ha rebut Maciá i han manifestat "tot el suport del Partit Socialista" per al govern local que presideix i que "solament vol complir la llei i retirar la Creu dels Caiguts". La responsable de Memòria Històrica ha condemnat les amenaces i ha instat al fet que s'investiguen "aquestes actituds que recorden l'època més fosca de la història recent del nostre país, quan s'assassinava persones per raons ideològiques".

En el cas de Callosa de Segura, la secretària de Ciutadania ha insistit que tant l'alcalde com tot l'equip de govern "estan complint la llei per a eliminar símbols que enalteixen la dictadura franquista en el nostre país".

De fet, com ha recordat la dirigent del PSPV, ja hi ha una sentència recent que tomba les intencions del PP de mantindre la Creu dels Caiguts en una plaça del municipi. I ha precisat que el jutge ho ha deixat clar: "El monument està situat en una plaça pública i té un marcat caràcter polític i d'exaltació de l'alçament nacional".

Per açò, segons la sentència, contradiu "la manifestació d'una voluntat integradora i d'un esperit de reconciliació, concòrdia i respecte al pluralisme i defensa pacífica de totes les idees" que contempla la llei de Memòria Històrica.

La responsable de Valors Republicans ha lamentat que, així i tot, els regidors del PP estiguen de part dels qui "alimenten l'odi i la confrontació social", així com que donen suport a la mateixa postura que han mantingut en el municipi "grups falangistes que pretenen mantenir la simbologia franquista". Els ha demanat que "es posen a treballar amb la resta de partits democràtics per la convivència i la reparació del dany patit per milers de víctimes".

Incidents durant l'intent de retirada

L'Ajuntament va voler retirar la creu en desembre de 2016, però un grup de veïns es va oposar concentrant-se a la plaça on s'ubica el símbol franquista. L'acció més cridanera va ser la d'un exregidor del Partit Popular que va obstaculitzar el pas dels operaris municipals que es disposaven a retirar el monument aparcant el seu cotxe davant d'aquest.