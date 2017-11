Oltra defensa el pas de l''homo economicus' a l'economia feminista per a "pal·liar les desigualtats"

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha defensat aquest dijous la incorporació de la perspectiva de gènere en la millora de la societat a través del canvi de model econòmic perquè l'economia feminista "incideix directament en l'origen de les desigualtats i se centra en el sosteniment de la vida de les persones i no en els mercats". Així ho ha manifestat Oltra en la presentació de la ponència inaugural de la Càtedra d'Economia Feminista, una "fita històrica" que s'ha materialitzat mitjançant el conveni subscrit entre la Universitat de València (UV), la Conselleria d'Economia Sostenible i la d'Igualtat, segons informa la Generalitat en un comunicat.

En la seua intervenció, la vicepresidenta ha assegurat que es tracta d'una càtedra "pionera en el territori espanyol", en la qual el Consell ha dipositat grans expectatives. Ha defensat sobre aquest tema que el feminisme, com a corrent de pensament crític, "ha de formar part transversalment en totes les disciplines i és fonamental que siga en els models econòmics".

La càtedra, que compta amb un pressupost de 30.000 euros aportats per la Generalitat Valenciana, pretén, segons ha explicat Oltra, "avançar en la feminització de la societat canviant el concepte d'economia amb nous paradigmes que han de servir per a pal·liar desigualtats, posant en el centre les persones". Els nous paradigmes econòmics –ha precisat la vicepresidenta– generen corrents, models i teories que apunten alternatives des de la sostenibilitat i l'equitat enfront del "neoliberalisme feroç i la teoria ortodoxa fonamentada en el homo economicus, cada dia amb més crítiques".

Per a Oltra, aquestes alternatives s'encaminen cap a la sostenibilitat, l'ecologia com a motor econòmic, el cooperativisme i les col·lectivitats i la dignitat salarial. Corrents que, al seu parer, "engloba" la teoria feminista i que, a més, aporten "una qüestió cabdal, de canvi de marc més enllà de la perspectiva de gènere". En definitiva, "focalitza el canvi d'un model productiu a un altre de reproductiu, on són les tasques de sosteniment de la vida les que s'han de situar en el centre". "Sense elles, el model econòmic actual és una fal·làcia", ha asseverat.

Per tot açò, el Consell aposta amb aquesta càtedra per "situar el discurs feminista també dins dels elements més masculinitzats de la societat" i per "obrir una porta al coneixement i fer un pas més en aconseguir que la perspectiva de gènere s'incorpore plenament a totes i cadascuna de les matèries i estudis".

Indagar en els reptes de l'economia feminista

Quant al contingut de la càtedra, Mónica Oltra ha indicat que servirà per a indagar sobre els reptes de l'economia feminista, però també planteja "com ha de ser l'economia perquè siga sostenible a llarg termini i perquè els nostres fills també puguen gaudir d'aquest sistema".

La càtedra –dirigida per Ma Luisa Carner Carbonell– se centra en l'anàlisi de coneixements que seran incorporats a les assignatures pròpies d'estudi de l'economia, a través de les eines pròpies de la recerca, generació i difusió del coneixement teòric, així com de la seua aplicació pràctica. Durant el primer semestre, durà a terme activitats formatives, de recerca i d'extensió universitària, totes orientades al coneixement i la difusió de l'economia feminista.