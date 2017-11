Turisme formarà part de la plataforma xinesa de ciutats vinculades a la Ruta de la Seda

El secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme (AVT), Francesc Colomer, ha anunciat aquest divendres la firma d'un conveni estratègic amb el govern de la Xina per a col·laborar en matèria turística. Així ho ha declarat Colomer després de reunir-se a Pequín amb representants de l'Acadèmia de Turisme –la màxima representació de l'executiu xinés en aquesta matèria–, entre els quals es trobava el vicepresident mateix de la institució. Una trobada que ha servit per a compartir sinergies i iniciar un pla de treball que permeta estrényer llaços de cooperació en matèria de turisme i cultura.

En el primer pas d'aquesta cooperació entre el govern valencià i l'administració estatal xinesa, l'AVT formarà part d'una plataforma impulsada pel govern xinés per a les ciutats vinculades a la Ruta de la Seda, un centre oficial de dades que servirà per a compartir informació i iniciar treballs conjunts d'investigació turística.

De fet, el País Valencià s'inclourà en aquesta plataforma com a "cas pilot" de recerca per a avançar en el seu coneixement. D'aquesta manera, després de conéixer la proposta de l'executiu valencià, el govern xinés s'ha compromés a treballar intensament per a convertir la destinació en un referent del mercat oriental. Els estudis que es deriven de la plataforma seran publicats i s'elevaran a àmbits culturals i pedagògics per a aconseguir així un major impacte i repercussió.

"Estem a les portes d'un any crucial per a les relacions entre Europa i la Xina", ha afegit Colomer, per a qui "som un territori preparat per a rebre turistes xinesos i treballarem intensament per a obtindre aquest reconeixement. El fet de compartir recerca i idees en un món tan global i avançat és fonamental".

Per la seua banda, el vicepresident de l'Acadèmia de Turisme de la Xina ha qualificat el País Valencià com la "perla d'Europa" i ha mostrat el seu agraïment per les paraules de Colomer i la seua concepció del turisme, ja que va afirmar que "la Ruta de la Seda ens servirà per a crear llaços d'unió entre els nostres països i ciutats".

Algemesí, seu en 2018 de la cimera de Patrimonis de la UNESCO

Després d'aquesta trobada, el secretari autonòmic de Turisme ha participat junt amb l'alcaldessa d'Algemesí, Marta Trenzano, en la Cimera de Patrimonis Immaterials de la UNESCO que se celebra enguany a Pequín. Una trobada internacional en què experts i administradors, tant de les ciutats membres com d'instituts culturals, comparteixen polítiques culturals i programes d'educació cultural.

En aquest context, Colomer i Trenzano han arreplegat el testimoni perquè en 2018 la ciutat d'acolliment d'aquesta trobada serà Algemesí. Durant la seua intervenció, Colomer ha destacat que "ens sentim orgullosos de les nostres festes i de poder presentar-les com els nostres vertaders esdeveniments davant el món". A més, ha afegit que "festes com la Muixeranga d'Algemesí ens representen com a societat i donen valor a la nostra identitat i diversitat cultural".