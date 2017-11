Dissenya els teus plans culturals a Alacant amb un sol clic

Des de finals del mes d'octubre, Alacant compta amb una nova eina per tal de trobar amb un sol clic les activitats culturals que se citen a la ciutat. Es tracta de l'Agenda Cultural, una pàgina web impulsada per l'Ajuntament, la Diputació, la Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández que naix amb la pretensió de ser oberta perquè altres entitats i col·lectius puguen sumar-s'hi, de manera que siga el més plural i completa possible.

La web, que va ser presentada pel llavors regidor de Cultura Daniel Simón; el diputat César Augusto Asencio; el vicerrector Carles Cortés i la directora de Promoció Cultural, Mar Iglesias, de la UA; Matilde Baño, gestora de la UMH, i el cap de Desenvolupament Web de l'Ajuntament, Javier Alfonso, s'ha activat després de mesos de reunions i sessions de treball dels especialistes que han representat totes aquestes entitats.

L'agenda comuna està oberta perquè nous organismes públics i privats, així com gestors i organitzadors de concerts i altres esdeveniments, puguen publicitar els seus actes. El disseny de l'agenda conjunta s'ha fet amb programari lliure, empra el sistema de gestió de continguts Drupal i està pensada per al seu ús en tot tipus de dispositius electrònics, especialment telèfons mòbils intel·ligents i tauletes.

Tres setmanes després de la seua presentació, ja l'han consultada prop de 17.000 usuaris, que han pogut trobar informació de 32 entitats, a banda de les quatre institucions inicials. Les visites, segons les dades de l'Ajuntament d'Alacant, es realitzen a parts iguals entre ordinadors i telèfons mòbils o tauletes.

Com van afirmar els seus creadors en la presentació, "el ciutadà no entén de diferències entre organismes públics ni de fronteres entre municipis. El que vol és que li arriben els esdeveniments que s'organitzen a prop seu. Estem produint cultura i el més important és que la ciutadania ho conega i la gaudisca".