El PP de Cocentaina considera que reclamar un finançament just és "sembrar l'odi a Espanya"

El Partit Popular a Cocentaina veu una estreta relació entre donar suport a la manifestació d'aquest dissabte per a demanar un finançament just per als valencians i seguir tesis independentistes. Per als populars, que l'ajuntament del Comtat s'adherisca a la reclamació és "sembrar l'odi a Espanya".

El consistori governat pel PSPV i Compromís ha penjat, com tants altres municipis valencians, un cartell al balcó de l'edifici municipal per a mostrar la seua adhesió a la manifestació que tindrà lloc aquest dissabte a València i que ha rebut el suport de sindicats, col·lectius culturals i socials, de la Confederació d'Empresaris Valencians (CEV) i tots els grups polítics del diversificat ventall ideològic, des dels regionalistes fins als dretans. L'únic que s'hi ha negat a adherir-se ha estat el Partit Popular.

Seguint fil per randa els arguments de la líder popular, Isabel Bonig, el col·lectiu local a Cocentaina s'ha mostrat sorprés del suport del govern municipal a la manifestació, com així ho han manifestat a les xarxes socials: "Mai hauríem imaginat que el nostre Ajuntament ballaria els nanos a l'independentisme d'aquesta manera", afirmen. "És una vergonya que s'utilitze el nostre balcó oficial per a sembrar l'odi a Espanya", afegeixen en relació a la pancarta exhibida.

El PP "va votar a favor de la moció"

La convocatòria de la manifestació per un finançament fust portava aparellada la presentació de mocions als consistoris valencians on es demanava l'adhesió al prec impulsat pel Consell Valencià d'aconseguir una reforma immediata del sistema de finançament, un repartiment de les inversions i una execució per part de l'Estat que acabe amb el dèficit al País Valencià.

La moció va arribar al ple de l'Ajuntament de Cocentaina i, segons explica Compromís, el Partit Popular va votar a favor i la moció va rebre el suport unànime del ple.

Acta del ple de l'Ajuntament de Cocentaina on s'aprova la moció. /COMPROMÍS

Això no obstant, el PP local retreu l'afirmació de Compromís dient que el seu portaveu, Rafael Montava, va donar uns altres motius per a votar favorablement la moció. El regidor del PP admet l'infrafinaçament dels valencians, però sosté que la culpa és dels governs de Zapatero i les competències per a aprovar els pressupostos de l'Estat són de les Corts espanyoles. Amb tot, anima el govern valencià a seguir l'exemple de Bonig de "consensuar" mitjançant el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro i el Consell. Malgrat els arguments del PP de Cocentaina, la moció va rebre el sí de tots els grups, inclosos els del grup popular.