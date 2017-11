València tindrà una escola municipal de circ a Las Naves

València tindrà una escola municipal de circ. Així ho ha anunciat la regidora d'Acció Cultural, Maria Oliver, aquest divendres a través d'un comunicat on s'indica que l'Ajuntament de València, juntament amb l'Associació de Professionals del Circ i l'Associació Valenciana de Circ, posarà en marxa el projecte a Las Naves.

Aquest dissabte tindrà lloc la primera Nit del Circ al Teatre Principal, una gala que pretén promocionar i reivindicar la disciplina com a art escènica que pot tindre lloc tant al carrer com al teatre. Això no obstant, les activitats al voltant del circ començaran a les 17.30 a la plaça de l'Ajuntament.

La Nit del Circ rep el suport de la regidoria que encapçala Maria Oliver, qui ha avançat que aquesta no serà l'única acció que durà a terme el consistori, ja que en breu la ciutat de València comptarà amb una escola municipal de circ. Es tracta "d'un projecte cultural i educatiu que convertirà la disciplina circense en una eina molt eficaç per a la inclusió social", en paraules de la regidora d'Acció Cultural, Maria Oliver.

L'escola de circ és un projecte que impulsa la Regidoria d'Acció Cultural conjuntament amb l'Associació de Professionals del Circ i l'Associació Valenciana del Circ. Les obres de remodelació i condicionament de Las Naves, que acolliran l'escola de circ i estan situades al costat del teatre El Musical, ja s'han iniciat i la previsió és que en el 2019 es puga inaugurar. "La creació de l'escola municipal de circ generarà un nucli escènic molt potent a València. Açò descentralitzarà, a més, les infraestructures escèniques que en l'actualitat es concentren principalment al centre de la ciutat. El nostre objectiu és estendre la cultura a altres barris de la ciutat i, alhora, volem que aquesta escola esdevinga un referent per a la formació de professionals i aficionats de totes les edats", ha explicat la regidora Maria Oliver.

A més a més, la reobertura de la sala Mutant de Las Naves, prevista per al primer trimestre de 2018, serà una mostra més del suport de l'Ajuntament a la promoció i exhibició d'espectacles de circ en els circuits culturals de la ciutat de València. "En el futur Espai Mutant, el circ i la dansa tindran un paper predominant en la programació. Pretenem compensar el pes escènic que tenen ara per ara aquestes dues disciplines respecte a la resta d'especialitats artístiques. Volem normalitzar la seua presència en la cartellera i traure el circ i la dansa de la seua marginació", insisteix la regidora d'Acció Cultural Maria Oliver.