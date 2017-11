Un nou conveni impulsa la internacionalització de les empreses del País Valencià

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i el Consell de Cambres de Comerç del País Valencià per al desenvolupament d'activitats orientades a l'impuls de la internacionalització de les empreses.

Per al desenvolupament d'aquest conveni, ambdues entitats finançaran les activitats al 50%. L'IVACE ho farà a través de fons propis i el Consell de Cambres, a través de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional procedent de la Cambra de Comerç de l'estat espanyol, amb una quantitat màxima anual de 800.000 euros.

A través del present conveni s'estableix l'engegada del programa Global d'Internacionalització, liderat per IVACE Internacional i que intensifica encara més la col·laboració amb les cambres de comerç i ICEX Espanya Exportació i Inversions per a oferir a les empreses una única oferta de serveis. Un programa que aglutina accions d'informació, assessorament, formació i ocupació, xarxa exterior i inversió estrangera. La directora general d'internacionalització de la Generalitat, Maria Dolores Parra, ha dit a aquest diari que no és fàcil fer una estimació de les empreses a les quals podem arribar amb les activitats integrades en aquest pla, però que, ara per ara, el territori compta amb 3.561 empreses exportadores. Tanmateix, ha assegurat que volen ampliar la xifra i que creuen que aquest pla és una bona manera per a aconseguir-ho pel conjunt de programes i activitats diverses que aglutina, "tot un conjunt de suports per a satisfer les necessitats de les empreses en les diferents fases del procés d'internacionalització", ha manifestat.

Un dels objectius bàsics plantejats a través de l'engegada del programa Global és arribar a tots els punts del País Valencià i acostar els programes, serveis i assessorament a totes les empreses amb inquietuds relacionades amb l'exportació i la internacionalització.

Entre les activitats d'informació i acompanyament previstes destaca l'engegada del programa Comença a Exportar que, mitjançant la col·laboració amb els ajuntaments, acosta la informació i l'assessorament a tots els municipis a través d'un conjunt de mòduls que tracten de donar resposta a totes les necessitats empresarials per a començar a exportar. S'han programat més de 100 accions informatives i formatives en 30 municipis. Fins ara, s'han involucrat 9 municipis d'Alacant, 10 de Castelló i 8 de València i s'han celebrat 27 jornades de presentació i 88 tallers, amb la participació de 225 empreses del territori. També en el marc de l'engegada del programa Global s'està ultimant el disseny d'una pàgina web que servirà com a full de ruta sobre els diferents recursos i suports per a les empreses valencianes.

A més, aquest conveni estableix l'engegada d'una pàgina web del programa Global per a posar a disposició de les empreses un únic canal d'informació que aglutine els programes i recursos en matèria d'internacionalització de les diferents entitats implicades.

Es contempla, així mateix, el desenvolupament d'actuacions de promoció internacional que faciliten nous contactes comercials a les empreses, com ara missions comercials directes, missions inverses d'importadors, participacions grupals en fires i visites, i en general totes aquelles activitats que tinguen per objectiu millorar i augmentar la presència i competitivitat de les pimes en mercats exteriors i que no estiguen incloses en un programa específic.