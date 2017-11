El 46% dels aturats valencians tarda més d'un any a trobar treball

La incipient recuperació econòmica encara no és una realitat per a gran part dels aturats del País Valencià. La crisi econòmica dels darrers anys ha expulsat del mercat laboral milers de persones que no arriben a reintegrar-se i que formen part del 46% de valencians registrats a l'atur considerats desocupats de llarga durada. Una xifra que deixa una alarmant dada: quasi la meitat de les persones inscrites en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) fa més d'un any que busquen feina.

En total, al País Valencià hi ha 427.100 aturats, segons les dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA), i, d'aquests, el 34,2% continua sense feina després de dos anys. Per franja d'edat, els més perjudicats són els aturats que tenen entre 45 i 54 anys, ja que representen el 32% dels que fa més de dos anys que continuen en l'atur. Aquestes dades demostren que el mercat laboral està deixant fora de joc un percentatge elevat de treballadors amb anys d'experiència.

Des de CCOO-PV consideren que la situació actual dels aturats de llarga durada "és inassumible per al País Valencià". La responsable d'Ocupació i Formació del sindicat, Ana García, explica a Diari La Veu que no només es tracta del nombre de persones que hi ha a l'atur, sinó que també és preocupant que els que finalment ixen d'aquesta situació ho fan amb una feina precària. També denuncia que la taxa de cobertura a aturats és inferior al 50%. Això vol dir que més de la meitat de les persones que no tenen feina i que estan registrades al Servef no reben cap prestació. Una situació que s'agreuja perquè, segons García, la realitat és que hi ha una gran quantitat de persones desocupades que no estan registrades al Servef, i que per tant, no consten en les estadístiques i tampoc no reben cap ajuda econòmica.

L'infrafinançament també afecta als aturats. I és que segons denuncia la responsable de CCOO, el País Valencià rep un 15% menys de fons del Ministeri d'Ocupació que la resta d'autonomies, fet que situa en inferioritat de condicions els aturats valencians.

Entre les causes que expliquen la situació actual de l'atur, destaca principalment que amb la crisi econòmica patida els últims anys s'ha destruït una gran quantitat d'ocupació de qualitat i els llocs de treball que es generen en l'actualitat són temporals, ja que molts van lligats a les campanyes d'estiu o Nadal o estan relacionats amb l'agricultura i les temporades de recol·lecció de la fruita. Altres motius radiquen en la situació dels aturats: molts han sigut expulsats de sectors que requerien d'una adaptació i una qualificació més elevada o especialitzada que la que ja tenien. De fet, segons explica la responsable de CCOO-PV, més del 50% d'aturats de llarga durada només tenen estudis primaris.

Per aquesta raó, García anima el Servef a desenvolupar polítiques actives d'ocupació i formació per a poder facilitar la reinserció d'aquestes persones al mercat laboral. Considera que s'ha de dur a terme un canvi de model productiu i apostar, per exemple, pel sector de les energies renovables.

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Ocupació i director general del Servef, Enric Nomdedéu, reconeix en declaracions a aquest diari que l'atur de llarga durada "és un problema especialment greu" per als menors de 30 anys, no només al País Valencià sinó a nivell europeu, però destaca que amb les persones grans "es tracta d'un problema estructural". Considera que es tracta de gent que té la necessitat de cotitzar per a poder cobrar una pensió i que, a més, té càrregues familiars. Així mateix, destaca que engreixar la llista de l'atur amb persones de certa edat suposa una pèrdua de competitivitat, "perquè es tracta de gent amb experiència i que sap treballar".

Per a tractar de pal·liar aquesta situació, el Servef va llançar un pla plurianual anomenat Avalem Experiència, pensat per als aturats majors de trenta anys, però on tenen un plus els que fa més d'un any que estan desocupats. El programa s'ha dotat amb 229 milions d'euros fins al 2019, abraça un públic de 190.000 persones en tot el territori i inclou diferents accions amb ajuntaments i empreses. De fet, el Consell va aprovar aquest divendres les subvencions del programa per a València, Elx i Alacant, que permetran contractar més de 332 persones aturades de llarga durada. El consistori valencià rebrà més de dos milions d'euros, amb els quals es contractarà 181 persones, mentre que el d'Alacant rebrà més d'un milió per a donar feina a 50 persones i el d'Elx obtindrà 1,4 milions, dels quals en seran beneficiaris 101 nous contractats.