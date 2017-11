L'Audiència Nacional obri judici contra Olivas per l'eixida a borsa de Bankia

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha obert judici oral contra l'expresident de la Generalitat i exvicepresident de Bankia, José Luis Olivas; contra l'expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, i contra altres 30 persones pels delictes de falsedat en els comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011 i per frau d'inversors en el marc de la causa que investiga l'eixida a borsa de l'entitat.

El magistrat asseu també en la banqueta Banc Financer i d'Estalvis (BFA, les sigles en espanyol de la matriu de Bankia), Bankia i l'auditora Deloitte per la inclusió de dades falses en el fullet informatiu que va aprovar el Consell d'Administració del banc previ al seu debut borsari.

La interlocutòria incideix en el fet que al llarg dels cinc anys d'instrucció de la causa s'han recollit indicis racionals que demostren que els administradors de Bankia van aprovar uns comptes maquillats sobre les entitats que administraven i que no reflectien la vertadera situació del banc.

El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, exerceix l'acusació contra Rato, president de Bankia entre 2010 i 2012, per a qui demana cinc anys de presó; l'exvicepresident José Luis Olivas, per a qui en demana quatre, i contra els exconsellers José Manuel Norniella i Francisco Verdú Pons, que podrien enfrontar-se a tres anys i dos anys i set mesos de presó, respectivament.

En el seu escrit d'acusació, després del processament del jutge el passat mes de maig, el fiscal va exposar que l'excúpula de l'entitat és la culpable en aquest procediment per no reflectir la imatge fidel de l'entitat amb la finalitat d'obtindre "coste el que coste" els fons necessaris per a cobrir les exigències de capital.

No obstant això, el jutge considera igualment responsable dels fets altres vocals, administradors i consellers del banc, entre ells l'exministre Ángel Acebes, per "no actuar per a evitar" que es remeteren els estats financers individuals i consolidats corresponents als exercicis 2010 i 2011" amb el consegüent perjudici tant per als qui posteriorment van subscriure accions de la mercantil cotitzada com per a l'Estat".