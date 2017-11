La Filmoteca digitalitza tots els dibuixos animats del primer franquisme creats per Pérez Arroyo

La Filmoteca de València està digitalitzant totes les pel·lícules d'animació creades per la família Pérez Arroyo que s'han pogut localitzar fins a la data. El procés, que està sent laboriós per l'actual estat de conservació d'algunes de les mostres, està previst que es concloga en el 2018 i es presentarà a la societat valenciana al voltant dels dies 27 i 28 d'octubre del proper any, tot coincidint amb el Dia Mundial de l'Animació i el Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, tal com ha confirmat a aquest diari el cap de conservació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia, Nacho Lahoz.

Això no obstant, aquest procés de digitalització de les vora seixanta pel·lícules que va fer l'empresa familiar liderada per Joaquín Pérez Arroyo només representa una part d'un objectiu més ambiciós amb què està treballant l'Institut Valencià de Cultura (IVC). La Filmoteca, però, està treballant amb la Filmoteca de Catalunya i la Filmoteca Espanyola per a tancar un acord de col·laboració pel qual les tres institucions haurien d'aportar tot el material audiovisual referent a l'animació de l'època compresa entre el 1939 i 1960 i completar així un catàleg, com més extens millor, per a posar-lo a l'abast de la ciutadania.

Aquest dijous s'inaugurava a la sala Parpalló del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) l'exposició 'Pioners de l'animació. 1939-1959', comissariada per Raúl González. La mostra, que es pot veure al museu fins al 4 de febrer del 2018, ofereix un tast de les cintes de dibuixos animats que va fer la família Pérez Arroyo, així com d'altres animadors valencians com Patricio Payá i Carlos Rigalt. Tanmateix, la Filmoteca, que ja ha cedit algunes de les animacions de Pérez Arroyo per a l'exposició del MuVIM –que es poden veure en la sala de projecció que inclou la mostra–, està digitalitzant tota l'obra creada entre els Pérez Arroyo i les empreses de l'època: Industria Saludes i Jefe-Payá.

De moment, però, es comptabilitzen al voltant de 60 cintes de dibuixos animats, "encara que la llista no està tancada", apunta Nacho Lahoz. El procés de digitalització està sent complex "perquè molts materials es troben molt deteriorats i alguns no conserven els negatius perquè en aquella època es treballava amb microcel·lulosa", explica el cap de conservació. Eixa situació de mala conservació dels originals provoca que els films es vegen inestables, amb moments de massa claror, d'ací la importància de la digitalització, per a revertir la qualitat, mantindre'ls i que no es puguen llançar a perdre, assenyala el responsable de la Filmoteca valenciana.

A l'abast de tothom

"Una part del projecte consisteix en el fet que les pel·lícules siguen accessibles des d'una web", apunta Lahoz. La pàgina amb els films d'animació es presentarà al voltant del 27 i 28 d'octubre del 2018, per a fer coincidir la notícia amb el Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual i el Dia Mundial de l'Animació.

L'altra part del projecte és més ambiciosa pel que fa al nombre de dibuixos animats del primer franquisme que es posarien a l'abast de tothom, ja que, segons manté Nacho Lahoz, la Filmoteca està treballant per a tancar un acord de col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya i la Filmoteca Espanyola per a unir les cintes digitalitzades i poder-les oferir a la ciutadania. "D'aquesta manera es podrà veure tot el que es conserva i si en un futur apareixen noves pel·lícules podran ser incorporades al catàleg"