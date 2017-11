La Unió de Periodistes demanarà al jutjat que paralitze la contractació de periodistes per a À Punt

La Unió de Periodistes Valencians demanarà al jutge que paralitze la contractació de periodistes per a la nova radiotelevisió pública, À Punt.

Aquest dissabte, el col·lectiu de periodistes ha celebrat una assemblea extraordinària a La Nau de la Universitat de València per a decidir si trasllada al jutge la petició de paralitzar la contractació de professionals per a À Punt com a mesura cautelar, ja que, el passat mes de juny, l'associació de professionals de la comunicació va decidir en assembla impugnar la convocatòria de borses treball provisional per a l'accés del periodistes en la nova radiotelevisió pública.

Així, després que concloguera el procés de configuració de les borses, el passat 2 d'octubre la Unió de Periodistes va fer efectiva la decisió presa en juny i va recórrer contra el barem de la borsa temporal de periodistes per a la radiotelevisió valenciana. Tanmateix, el 26 d'octubre, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) va acordat desestimarel recurs administratiu de reposició interposat per la Unió de Periodistes, juntament amb l'Associació de la Premsa d'Alacant, contra la convocatòria de la borsa de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Després del debat, els membres de la Unió de Periodistes han realitzat una votació en urna per a decidir si sol·liciten la mesura cautelar al jutjat mentre el magistrat continua el procés judicial i es pronuncia. D'aquesta manera, la proposta ha estat aprovada per 73 vots a favor, 44 en contra i 2 abstencions.