Els mossos disparen un jove que cridava "Déu és gran" al peatge de la Jonquera

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte al peatge de la Jonquera (Alt Empordà) un jove que ha cridat "Déu és gran" diverses vegades.

Segons ha pogut saber l'ACN, tot plegat ha passat a les 2.30 hores, quan diversos agents de la Guàrdia Civil han demanat a un conductor francés d'origen marroquí que s'aturara quan anava a creuar la frontera. Ha estat aleshores quan l'home ha començat a cridar "Déu és gran" diverses vegades i s'ha atrinxerat a dins del vehicle.

Els agents han demanat a l'home que eixira del cotxe sense roba i amb les mans a la vista, però el sospitós no ha fet cas a les indicacions i s'ha posat la mà a la butxaca, fet que ha obligat els agents a disparar per a poder-lo detenir. Com a conseqüència del tret, l'home ha quedat ferit en una cama. Segons fonts de l'Hospital Josep Trueta de Girona, està en estat molt greu i el pronòstic és reservat.