Turisme i Les Arts porten l'oferta cultural a Milà per a captar visitants adinerats

L'Agència Valenciana de Turisme i el Palau de les Arts presenten de forma conjunta l'oferta de turisme cultural del País Valencià a la ciutat de Milà dimarts que ve, 21 de novembre. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i l'intendent i director artístic Davide Livermore desglossaran davant destacats prescriptors del país transalpí tant la imminent temporada d'abonament de les Arts, que comença el 9 de desembre amb Don Carlo, de Verdi, com la varietat de propostes culturals que ofereix el territori valencià.

El projecte s'emmarca dins de les activitats arreplegades en el conveni de col·laboració que ambdues institucions van subscriure el passat mes de juliol per a atraure un turisme cultural i cosmopolita al territori valencià. Per a Colomer "aquesta iniciativa permetrà donar visibilitat i notorietat a la nostra àmplia i variada oferta turística i cultural en un mercat clau per a la nostra destinació". De fet, Itàlia ocupa la cinquena posició en el rànquing de països emissors de turistes al País Valencià i en 2017 està tenint un notable dinamisme amb un increment en el nombre d'arribades proper al 80% només durant el passat mes de setembre amb 41.000 visitants italians.

A més, el titular de Turisme confia que aquest tipus de promocions "ajuden a desestacionalitzar i augmentar la despesa turística", dos dels grans objectius marcats per l'Agència Valenciana de Turisme. "Volem fidelizar el turista i augmentar la diversificació de la demanda cap a productes turístics experiencials que atraguen segments de major poder adquisitiu", ha afegit Francesc Colomer.

El Teatre Filodrammatici, en ple cor de la capital llombarda, és la seu de l'acte, on es congregarà una audiència de més 100 persones, integrada per periodistes especialitzats en turisme, cultura i música clàssica, representants d'institucions i empreses vinculades a aquests sectors, així com influencers i personalitats de la vida social italiana interessades en el món de l'òpera, de la gastronomia i dels viatges culturals.

Situat a escassos metres del Teatre la Scala, el xicotet espai escènic està considerat com una de les més institucions teatrals més veteranes de la ciutat, amb una estructura original que data de 1798. El Filodrammatici es troba també molt prop de dos referents de la vida milanesa: la Piazza del Duomo i la Galeria Vittorio Emanuele II.

La presentació comptarà a més amb un xicotet recital a càrrec de dos antics alumnes del Centre Plácido Domingo: Elisa Barber i Alejandro López, que interpretaran pàgines de Manuel de Falla i Jacques Ibert. Una degustació gastronòmica de productes amb segell valencià tancarà l'acte.