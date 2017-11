El Bloc aspira a seguir com la "veu ferma del valencianisme polític" des de Compromís

El Bloc Nacionalista Valencià ha donat llum verda aquest dissabte al seu full de ruta de cara als comicis autonòmics de 2019, per als quals aspira a seguir com "la veu ferma del valencianisme polític" en el si de la coalició i en els quals considera que el finançament autonòmic és "l'única batalla" a lliurar al País Valencià.

Sota aquest prisma, el Consell Nacional ha realitzat una crida a la cohesió de la societat en la manifestació unitària d'aquesta vesprada pel finançament. "Tot l'espectre polític, sindical, empresarial i social valencià està cohesionat en aquesta lluita pel finançament, llevat del Partit Popular i Ciutadans", ha reivindicat la coordinadora, Àgueda Micó, en un comunicat del Bloc.

La també coportaveu de Compromís ha urgit a defensar "més units i enfortits que mai el finançament" en l'informe que ha presentat al Consell Nacional del partit, on ha apel·lat a la necessitat de "cohesió de la societat plural i democràtica per a seguir amb la defensa dels interessos valencians" i "recuperar la democràcia".

El màxim òrgan de decisió del Bloc entre congressos també ha aprovat el seu Codi Ètic per a "seguir en coherència amb els principis dels governs del canvi". En el cas del País Valencià, aposta per "ser la veu ferma del valencianisme polític en el si de Compromís" i "des de la coordinació i l'operativitat" amb la Generalitat Valenciana. Micó ha insistit que "l'única batalla que estem lliurant és la del finançament just". "Malgrat aquest maltractament, hem passat en aquests dos anys de legislatura de ser el país dels corruptes, els grans esdeveniments fallits i el balafiament públic, al país de la dignitat; un país d'acolliment que vol exportar la seua forma de governar a tot l'Estat i un país que inverteix en polítiques socials i recupera l'economia productiva pròpia", ha manifestat.

"Involució democràtica i amenaces"

Per contra, la coordinadora ha al·ludit a "la involució democràtica que pretenen aquells qui no tenen les persones en el centre de la política". I ha assenyalat com a exemple que "el PP vol utilitzar l'aplicació del 155 per a subjugar tot l'Estat". "L'amenaça, eixa és la seua nova forma de governar. Pensar diferent a ells i als mal denominats 'constitucionalistes' és motiu de presó. Primer han sigut els independentistes, precedits pels titellaires, rapers i tuiters; després vindran els territoris que no complim la regla de despesa", ha il·lustrat.

Així mateix, ha advertit que "volen situar el treball de Compromís i la defensa del valencianisme en la radicalitat més extrema als ulls de bona part de la societat", perquè, al seu parer, "l'amenaça els serveix per a cohesionar al seu electorat, amb l'ajuda dels mitjans de comunicació afins i del nacionalisme dominant que es basa en el control absolut de la llei i del poder judicial i policial".

Suport a la "coherència" de Compromís a Alacant

A nivell local, el Consell Nacional del Bloc ha traslladat el seu suport a l'equip de Compromís per Alacant en la seua gestió i "coherència" per la governabilitat en l'Ajuntament d'Alacant després de la investigació de l'alcalde, Gabriel Echávarri (PSPV), pel presumpte fraccionament de contractes en la Regidoria de Comerç.

El Consell Nacional del Bloc ha aprovat també per unanimitat el Codi Ètic del partit amb la finalitat de regular i millorar les relacions dels càrrecs institucionals, orgànics i de la militància sota els eixos d'ètica pública, radicalitat democràtica, valencianisme, igualtat, justícia social i ecologia i territori.

També ha tirat endavant la proposta d'incentius per a l'economia circular i contra el turisme de residus.