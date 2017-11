Una multitudinària manifestació reclama un finançament just pels carrers de València

La manifestació per a reclamar un finançament just per als valencians ha recorregut els carrers de València des de les 18 hores d'aquest dissabte 18 de novembre. Rere les dues pancartes unitàries s'han aplegat fins a 60.000 persones, segons han indicat els organitzadors, que han fet el recorregut des del carrer Guillem de Castro fins a les Torres dels Serrans.

Des de l'explanada del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), 209 entitats adherides, 6.669 persones a títol individual i 18 comités d'empresa s'han adherit a la convocatòria llançada pels sindicats –CCOOPV i UGT-PV– i els partits polítics de l'esquerra PSPV, Compromís i Podem. Com a entitats promotores hi figuren la Federació de Bandes, EUPV, Escola Valenciana, CJCV i Acció Cultural. Al clam per un finançament just també s'hi van sumar els empresaris valencians organitzats a l'aixopluc de la nova patronal, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).

Cal recordar, però, que tot l'espectre polític valencià s'hi ha volgut adherir a la reivindicació, des de col·lectius regionalistes fins a partits sense representació parlamentaria. L'únic partit polític que no ha acceptat la convocatòria ha estat el Partit Popular, que aquest matí celebrava una trobada amb autònoms on ha participat la ministra Fátima Báñez. Tanmateix, a títol individual sí que ha acudit José Luís Bayo, qui va tractar de fer-se amb el lideratge que ostenta Isabel Bonig en les darreres primàries del PP i que finalment es va retirar. Bayo ha reconegut que es tracta d'una "reclamació justa per a la Comunitat Valenciana. Cal xafar més el carrer i menys els despatxos, menys actes a la seu", ha explicat. "Aquesta és la segona convocatòria que el PP es queda fora i s'equivoca".

José Luis Bayo (PP) en la segona pancarta unitària de la manifestació per un finançament just. / DIARI LA VEU

Des del carrer de Guillem de Castro, el seguici ha arribat al passeig de la Petxina on ha girat a la dreta cap a les Torres dels Serrans, lloc on s'ha lleigt el manifest.

Rere la primera pancarta unitària, obrint la manifestació, s'hi trobava el secretari general d'UGT-PV, Isamel Sàez, qui ha demanat un canvi en el model de finançament, ja que des del punt de vista laboral, "l'actual sistema, en el present, significa tindre salaris baixos i, per tant, en un futur, pensions baixes". Per la seua banda, Arturo León, secretari general de CCOOPV, ha demanat al govern espanyol que atenga les reivindicacions dels valencians: "Si no ho fa –ha dit León–, hi haurà més mobilitzacions".

Ximo Puig ha reclamat que "s'aplique, de la Constitució Espanyola, l'article 156". / DIARI LA VEU

Per la seua banda, el president de les Corts, Enric Morera, ha assenyalat que "Espanya no pot continuar ignorant ni un minut més els motors de la seua economia i el nostre país és un dels motors". "Espanya, si continua així, no té futur. Si no fem les coses millor, Espanya no té solució", ha reblat. Al costat d'Enric Morera, estava situat el president de la Generalitat, qui ha ressaltat que aquest 18 de novembre "estem tots els valencians junts perquè tenim els mateixos drets que la resta". Ximo Puig ha reclamat que "s'aplique, de la Constitució Espanyola, l'article 156, que tinguem la suficiència financera per a prestar els millors serveis públics i que els valencians tinguen les mateixes oportunitats que la resta".

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, també s'ha referit en els mateixos termes que el cap del Consell, Ximo Puig. El també alcalde d'Ontinyent ha demanat que s'aplique als valencians l'article 156 de la Constitució, "que parla justament de la suficiència financera".

Monica Oltra: "No volem ser més que ningú, però estem farts d'estar per davall de la resta de territoris de l'Estat". / DIARI LA VEU

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha donat valor al fet que la societat valenciana ha estat capaç "d'aparcar els interessos particulars". "No volem ser més que ningú, però estem farts d'estar per davall de la resta de territoris de l'Estat. Hui hi ha ací, gent que vota distint, però hui tots a una veu a reclamar allò que és just".

L'alcalde de València ha destacat la falta d'inversions per al nombre d'habitants que representa el País Valencià respecte de l'Estat. "Això té unes traduccions", ha reclamat Joan Ribó, qui ha recordat que aquesta vesprada, els valencians "li estan dient de forma unitària al govern espanyol que cal un gir copernicà per a no ser més que ningú, però ser iguals que tots".

El síndic de Podem ha pregat unitat "si volem arreglar aquesta anomalia del sistema estatal i democràtica que fa que els valencians estem en franca inferioritat i desigualtat". "Ja està bé que la Comunitat Valenciana acabe pagant els plats trencats del desastre de sistema de finançament que tenim", ha apuntat Antonio Estañ.

Manifest a les Torres dels Serrans

Amb l'arribada dels primers manifestants, 60.000 persones, segons ha avançat l'organització, a les Torres dels Serrans s'ha rebut el seguici amb música d'Al Tall o Raimon. Cançons com Tio Canya o D'un temps d'un país han servir de banda sonora prèvia a la lectura del manifest.

Diverses personalitats de la societat valenciana han estat les encarregades de posar veu als manifestants. Des de la vora del Túria, s'ha recordat com a punt de partida l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, alhora que s'ha demanat aquella unitat d'aleshores per a "fer-nos escoltar" ara, quatre dècades després, davant el govern de Mariano Rajoy.