El País València mostra a l'Estat que viu en una situació "d'injustícia financera"

La música d'Al Tall i Raimon ha servit aquest dissabte 18 de novembre de banda sonora de l'arribada dels primers manifestants per un finançament just, 60.000 persones, segons ha avançat l'organització, a les Torres dels Serrans de la ciutat de València. S'ha rebut el seguici amb cançons com Tio Canya o D'un temps d'un país, que han servit per a recordar l'aplec reivindicatiu més multitudinari que ha viscut el País Valencià: el de la reclamació de l'autonomia i l'Estatut en el 1977. La música popular ha fet de preàmbul a la lectura del manifest per a exigir un nou model de finançament.

Diverses personalitats de la societat valenciana han estat les encarregades de posar veu a les exigències. Des de la vora del Túria, s'ha recordat com a punt de partida l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, alhora que s'ha demanat aquella unitat d'aleshores per a "fer-nos escoltar" ara, quatre dècades després, davant el govern de Mariano Rajoy.

"Aquest any cada valencià rebrà 237 euros menys que la mitjana de ciutadans de la resta de l'Estat. Però 839 euros menys que l'autonomia millor finançada", s'ha recordat. Sumant l'infrafinaçament i la infrainversió tindrem com a resultat 1.600.000.000 euros. A la xifra cal afegir-li la renda per capita, 12 punts per sota de la mitjana estatal, un resultat "insuportable per a la ciutadania valenciana".

Les exigències, recollides en el manifest nascut fa tres anys, passen per establir un nou model de finançament autonòmic que possibilite als valencians tindre uns serveis públics dignes, subsanar "la insuficiència" inversora dels últims anys i assignar una quantitat de recursos ajustada al pes poblacional, per a la qual cosa s'hauran d'exigir uns mecanismes de compensació per a pal·liar els dèficits acumulats.

Per a mostrar-se unànimes convé la unitat, "com la d'un matrimoni: per a les coses bones i les coses dolentes". Un aplec a l'ensems, com han insistit tots els líders convocants, "per a mostrar al món que estem vivint en una situació d'injustícia financera". "Som fraterns, però volem allò nostre", perquè "aquesta societat suma", s'ha afegit mentre es posava en relleu les quasi 300 entitats, les 7.000 persones signants, els 18 comités d'empresa, els sindicats i patronal que han format part d'aquesta primera fita, una manifestació qualificada pels organitzadors com històrica, cívica, familiar. "Esperem que ens facen cas", ha conclòs la directora i promotora audiovisual, Giovanna Ribes. Tot fa pensar que si Rajoy es fa el desentés hi haurà més mobilitzacions.