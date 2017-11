Puig es mostra convençut que hi haurà un "finançament just" abans que acabe l'any

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que el País Valencià continuarà liderant la reivindicació i la negociació per a aconseguir un nou model de finançament autonòmic, la qual cosa va motivar la mobilització d'aquest dissabte de milers de persones a València. "Des de la Conferència de Presidents hem seguit un recorregut que ha liderat en gran mesura la Comunitat Valenciana a través de la comissió d'experts", ha afirmat Puig en declaracions als mitjans de comunicació i després d'assistir a la Marató València Trinidad Alfonso EDP, aquest diumenge.

El cap del Consell ha recordat que el compromís d'eixa comissió és que abans de finals d'any hi haja una proposta ferma. "Estic convençut que la realitat s'imposarà i que hi haurà un nou model de finançament que siga just amb els valencians", ha afegit.

Puig ha qualificat "d'històrica" la manifestació celebrada ahir a València pel manifest ‘Per un Finançament Just’, convocada pels sindicats UGT-PV i CCOO-PV i la patronal CEV, i a la qual van assistir Puig, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, al costat de nombrosos representants de les forces polítiques valencianes.

"La Comunitat Valenciana va demostrar una vegada més que hi ha una via per al diàleg, per a la negociació i per a l'acord a través de la reivindicació", ha destacat el responsable de l'executiu valencià. Per al president, "l'aliança entre diferents sectors i diferents idees amb una fi comuna" va demostrar que el País Valencià té "una maduresa enorme". "Va ser una manifestació a favor del poble valencià i contra ningú", ha assegurat Puig.