Maria Conca i l'Associació de Juristes Dones d'Alzira, guardons d'Honor de la Societat Coral El Micalet

El proper dissabte 25 de novembre, la Societat Coral el Micalet lliurarà els seus XXX Premis Miquelet. Enguany, atorga el Miquelet d'Honor individual a Maria Conca (Beneixama, l'Alcoià, 1948), doctora en Filologia Catalana i professora honorària de la Universitat de València, que en els anys 70 va ser una de les impulsores del PSAN al País Valencià i que va treballar activament en el moviment de mestres i en l'organització de les Escoles d'Estiu. També ha participat en la lluita de les associacions de veïns i del moviment feminista.

I, per una altra banda, el Miquelet d'Honor col·lectiu serà per a l'Associació de Juristes Dones d'Alzira (AJUDA), entitat creada amb l'objectiu principal que qualsevol dona puga gaudir de tots aquells drets que li corresponen, sense tenir limitat cap tipus de recurs social, educatiu i jurídic. Formada per dones advocades que lluiten amb el convenciment que l'educació en el respecte als drets de la dona i contra la violència masclista és necessària per a fer front a un futur més digne i en llibertat, s'insereix en un context de defensa dels drets individuals i col·lectius al País Valencià.

També s'atorgaran, en el mateix acte del 25 de novembre, la beca d'estudis musicals, el premi de difusió del patrimoni cultural i els guardons literaris del Premi Joan Coromines d'investigació filològica, històrica o cultural; el Premi Micalet de Teatre, i el Premi Enric Soler i Godes d'experiències pedagògiques a l'escola.

A més a més, la Societat Coral el Micalet, que en aquesta edició celebra el 30é aniversari dels seus Premis Miquelet, acull, des del dilluns 20 de novembre i fins al lliurament dels guardons, la seua Setmana Cultural dels Premis 2017, tot un seguit de conferències que enguany fan referència a tres aniversaris importants: els 100 anys de la Revolució Russa, els 150 anys del naixement de Blasco Ibáñez i els 25 anys de la mort de Joan Fuster. A banda, la darrera conferència és una visió de l'actualitat política i de les perspectives de futur dels països de llengua comuna.

Per a encetar Ia Setmana Cultural, dilluns 20 de novembre a les 19.30 hores, hi haurà la presentació de les publicacions guardonades amb els premis literaris de la SC El Micalet de la darrera edició. Es tracta de l'obra Vicent W. Querol i l'Ateneu Científic, Literari i Artístic de València (1870-1876), de Víctor Pastor Banyuls, treball guardonat amb el Joan Coromines d'investigació 2016; i de Cota 705 de Joan Roca i Casals, guanyador del Micalet de teatre 2016.

Els premis Miquelet d'Honor de la Societat Coral El Micalet, que enguany compleixen 30 anys, es crearen l'any 1988 per a homenatjar les persones o entitats que per la seua trajectòria cívica i/o cultural havien destacat en la defensa de la identitat nacional i redreçament del País Valencià.