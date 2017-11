Un congrés al Parlament Europeu aborda la vigència actual del franquisme

Saber com viu encara el franquisme en una societat democràtica, en quins grepuscles s'organitza o la activitat que manté la Fundació Francisco Franco, són alguns dels vessants que s'abordaran aquest dilluns en el congrés El franquisme després de Franco, que tindrà lloc a l'edifici del Parlament Europeu.

El simposi està organitzat pels diputats europeus integrats dins d'Els Verds-Aliança Lliure Europea (EFA) i l'Esquerra unida Europea-Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL), on estan representats Compromís, Esquerra Republicana, EHBILDU i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG). 'El Franquisme després de Franco' està emmarcat dins de les línies polítiques sobre memòria europea que plantegen els grups polítics com una acció més per a recordar el sofriment i la injustícia que va causar la dictadura a Espanya. D'aquesta manera, 42 anys després de la mort del dictador, encara hi ha col·lectius i persones a títol individual buscant justícia, respostes veraces i reparació dels danys produïts contre les persones, expliquen els organitzadors.

La conferència d'obertura estarà a càrrrec de Jordi Solé (MEP), Josu Juaristi (MEP), Ana Miranda, portaveu europarlamentària del BNG i Jordi Sebastià, portaveu europarlamentari de Compromís.

Seguidament hi hauran diferents taules redones al voltant de la vigència actual de franquisme partint des de diferents àmbits d'actuació socials i polítics com ara la continuació intitucional després de Franco i els atacs a la llibertat d'expresió; la política europea sobre la memòria històrica; l'impacte del franquisme sobre les identitats nacionals a l'estat espanyol; l'impacte econòmic del franquisme; i els drets humans i la memòria històrica.

Aportacions en clau valenciana

Entre els ponents de la conferència inaugural s'hi troba el portaveu de Compromís a l'europarlament, Jordi Sebastià. L'exalcalde de Burjassot, indicava que a través de les xarxes socials que després de 42 anys de la mort de Franco, "passa el temps però la Fudanción Francisco Franco continua activa, els noms dels col·laboradors del dictador omplen els carrers i el partit –o el que siga– que governa Espanya es nega a condemnar el franquisme". El Franquisme després de Franco, "aquesta 'particularitat' de la democràcia espanyola que explica moltes coses de les que ara estan passant i que la Unió Europea prefereix no veure", afegia.

La de Sebastià, no serà l'única veu valenciana que participarà, ja que en les diferents taules redones hi seran el secreatari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades qui explicarà la Llei Valenciana de Memòria democràtica i per la Convivència, i el director de l'Institutció Alfons el Magnànim, el sociòleg i escriptor, Vicent Flor qui donarà detalls de com s'organitza el franquisme al País Valencià en l'actualitat a través dels grepuscles anticatalistes.

Entre els convidats també hi és el director d'El Jueves, Guillermo Martínez-Vela, i el politòleg espanyol, Ramón Cotarelo. El congrés començarà a les 15 hores i està previst que finalitze a les 19.30 hores d'aquest dilluns, a més a més, es pot seguir a través de la pàgina web d'Els Verds d'Europa.