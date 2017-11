Perfil del conductor a la ciutat de València: velocitats excessives, poc cas dels senyals i motos "temeràries"

Els comportaments incívics, l'excés de velocitat i la falta de respecte als senyals de trànsit són els principals problemes en el diagnòstic de situació que ha realitzat la Regidoria de Mobilitat Sostenible de València per a elaborar el Pla de Seguretat Viària de la ciutat, que estarà acabat el pròxim mes de desembre.

Segons l'estudi del comportament dels usuaris, a partir de formularis emplenats per entitats de la Mesa de la Mobilitat i de respostes rebudes per les associacions de veïns, la sensació d'impunitat i la falta de percepció del perill són alguns punts clau a tenir en compte, segons detalla el consistori en un comunicat.

El diagnòstic elaborat pel departament que dirigeix Giuseppe Grezzi indica que hi ha una percepció majoritària de falta de civisme entre els usuaris de l'espai públic, "vinculada en part a una falta de cultura del respecte cap a les persones no motoritzades", ha explicat el regidor. A més, conclou que els vehicles motoritzats circulen amb velocitats elevades i que hi ha una conducció "temerària" per part dels motoristes.

L'informe també assenyala que les persones que condueixen fan un ús cada vegada major dels telèfons mòbils durant la conducció i que hi ha distraccions de vianants motivades per l'ús d'auriculars i altres dispositius.

Finalment, assenyala la pràctica d'estacionar en llocs no habilitats. Grezzi ha destacat la importància d'aquest diagnòstic per a avançar en l'elaboració del Pla de Seguretat Viària que" redundarà en la consecució d'un model de mobilitat en la nostra ciutat més segur per a tots.

10.000 accidents a l'any

L'estudi també aborda la recollida i tractament de dades sobre sinistralitat i conclou que cada any es registren a València més de 10.000 accidents i delictes, la qual cosa suposa una mitjana de 27 informes diaris registrats exclusivament per la Unitat d'Atestats de la Policia Local. Malgrat açò, especifica que no hi ha una identificació actual dels punts de concentració de l'accidentalitat amb eines estadístiques, per la qual cosa no entra a analitzar la relació entre l'accidentalitat i les intensitats de trànsit en la ciutat.

Quant a les infraestructures, el document conclou que hi ha itineraris en mal estat, carrils bici "inconnexos i incoherents", "massa obstacles" en la via, falta de visibilitat en interseccions on conflueixen carrils de circulació i carrils bici i defectes en el paviment.

Per al responsable de Mobilitat, es tracta d'un treball que "evidencia la necessitat d'incidir en les polítiques municipals que estan canviant el paradigma de la ciutat en allò referent a la forma de moure's per ella". "Cal traslladar el focus cap a les necessitats de les persones que no utilitzen el vehicle privat, garantint la sostenibilitat i una seguretat major per a tots", ha defensat Grezzi.