La literatura en valencià torna a la plaça pública d'Alacant

Tot just unes setmanes després d'acabar la Plaça del Llibre a la plaça de l'Ajuntament de València, arriba a Alacant la segona edició, amb la qual, del 24 al 26 de novembre, la ciutat del sud valencià es convertirà en l'epicentre de la literatura en llengua pròpia.

Exposicions, trobades amb escriptors, xarrades i editorials mostraran les novetats literàries en valencià a la plaça del Port d'Alacant. Això no obstant, aquest dilluns 20 de novembre, hi haurà l'acte institucional del Dia de les Lletres Valencianes, que donarà el tret d'eixida a la Segona Plaça del Llibre d'Alacant. A més de la participació de l'Ambaixada de la Lectura –una figura de promoció de la literatura en valencià i dels autors que ostenta actualment l'escriptora i artista Anna Moner–, hi haurà l'actuació del contacontes Ximo Caturla.

Lliris Picó serà l'encarregada de conduir una 'Conversa amb escriptors i escriptores del sud', on participaran Emili Rodríguez Bernabeu, Victòria Cremades, Ximo Caturla, Gràcia Jiménez, Ximo Espinós i Jordi-Raül Verdú, al Centre Municipal de les Arts. Dijous 23 de novembre hi ha organitzada una trobada amb l'historietista i il·lustrador Toni Cabo a la Seu Universitària Ciutat d'Alacant.

De divendres 24 de novembre fins a diumenge 26, la literatura en valencià tornarà a prendre la plaça pública en aquesta segona edició de la Plaça del Llibre a Alacant. Des de les 10.30 hores de divendres hi ha activitats preparades al voltant del teatre, la ciència, la màgia o la poesia. Destaquen, però, l'actuació de Dani Miquel a les 18 hores i les trobades amb autors com Gemma Pascual i Martí Domínguez.

Dissabte 25 de novembre guanyaran presència les entrevistes a diversos autors a l'espai preparat a la Plaça del Llibre d'Alacant, un set per on passaran escriptors com Andrés Bonet, Juli Martínez, Ester Vizcarra, Ximo Espinós, Gaspar Jaen i Lluís Alpera. Seguidament, Dari Escandell i Carles Cortés conversaran de literatura amb Maria Antònia Oliver i, en horari vespertí, de nou les entrevistes seran les protagonistes amb Enric Aragon's i Juan López, Jona Lluís Moreno, Pepa Guardiola i Xavier Serra. La colla Corball de l'Alacantí posarà la música com a preàmbul a la taula redona al voltant de Joan Fuster, 'Rellegim Fuster', que comptarà amb autors i llibres que versen sobre l'escriptor de Sueca, mort ara fa 25 anys, i en què participaran Xavier Serra, Gonçal López-Pampló, Josep Lozano i Salvador Vendrell. A les 21 hores, El Diluvi posarà de nou la música a la plaça del Port d'Alacant.

L'últim dia de la Plaça del Llibre estarà marcat per l'homenatge (12h) que es retrà al traspassat escriptor Bernat Capó. Hi participaran Joan Borja (UA), Lliris Picó (IEC), Pere Soliveres (nebot de Capó), Emili Soler i Núria Sendra (d'Edicions del Bullent). No obstant això, la jornada dominical començarà de nou amb entrevistes a autors com Isabel Marcillas, Carlos Salinas, Juan Antonio Barrio i Elvira Cambrils, Mercé Climent i Lliris Picó.

Després de l'homenatge a Bernat Capó, Sílvia Colomer delectarà els menuts amb uns contes al voltant de La bruixa Xocolata. Seguidament hi haurà l'actuació de la Muixeranga d'Alacant que servirà per inaugurar l'exposició comissariada per Juame Pére Montaner: 'Literatura Valenciana Actual'.