Ábalos consolida amb el triomf de Caballero el feu provincial de València

Aquest diumenge, la militància socialista tenia una nova cita amb les urnes per a triar els secretaris provincials del partit a les tres demarcacions. El focus estava posat, sobretot, a Castelló, on tres candidats aspiraven al càrrec: Josep Luís Grau, José Benlloch i Ernest Blanc. A València, encara que Mercedes Caballero i Rubén Fenollar optaven al poder provincial del partit, a priori, la balança semblava decantada cap a l'opció de Caballero, com finalment ha estat. A Alacant, atés que només hi havia un candidat al càrrec, l'alcalde de Xàbia, José Chulví, aquest es presentarà directament al Congres Provincial d'Alacant.

A Castelló planejava l'ombra de la segona volta si cap dels candidats obtenia el 50% dels suports. Com a València, els tres candidats a la secretaria provincial del PSPV a Castelló –cal recordar que dissabte, in extremis, la candidatura d'Ángel Badenas es va fusionar amb la d'Ernest Blanch– venien precedits per majors o menors simpaties cap al secretari general del PSOE a Madrid, Pedro Sánchez, qui estarà aquest dilluns a València per a mantindre una reunió entre ambdues executives.

Mercedes Caballero assumeix la secretaria provincial del PSPV a València, mentre que a Castelló serà el socialista de Morella, Ernest Blacnh, qui accedirà al càrrec que ostentaran tots plegats durant quatre anys.

Mercedes Caballero a València

La candidata 'oficialista' i diputada Mercedes Caballero s'ha imposat a l'exsecretari general de Joves Socialistes d'Aldaia, Rubén Fenollar. La victòria de Caballero consolida de retruc l'opció del secretari d'Organització del PSOE, el valencià José Luís Ábalos, en el feu de València, que ha rebut el vistiplau del secretari general del PSPV, Ximo Puig.

A la demarcació de València, poc més de 9.400 militants tenien dret a votar als 161 centres habilitats. D'aquesta manera, Mercedes Caballera s'ha imposat amb 3.940 vots, el 80,1% del total, a Rubén Fenollar, que n'ha obtingut 674, el 13,7% dels suports. Hi ha hagut 291 vots en blanc (5,9%) i 11 vots muls (0,2%). La participació s'ha situat en un 51,72%.

Chulvi a Alacant

L'alcalde de Xàbia, José Chulví, no ha tingut contrincant en aquestes primàries, per la qual cosa està treballant per a configurar l'executiva que presentarà en el proper Congrés Provincial d'Alacant.

Ernest Blanch a Castelló

Dos mil militants socialistes de la demarcació de Castelló han hagut de triar entre les tres candidatures. Finalment, Ernest Blanch ha superat el 50% dels vots i, per tant, s'ha convertit en el secretari provincial de la demarcació, de manera que queda descartada la segona volta. La participació s'ha xifrat en un 70,6%.

Blanch ha obtingut el 50,24% dels vots; José Benlloch, el 32,14%, i en últim lloc, Josep Grau s'ha quedat amb el 15,76% dels vots.