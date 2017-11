La Unió Musical d'Agost es converteix en la millor banda valenciana

La banda simfònica de la Unió Musical d'Agost es va convertir aquest diumenge en la millor formació valenciana en guanyar la secció primera del 39é Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana, una competició on participen les agrupacions guanyadores dels respectius certamens provincials.

La 39a edició del Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, va tindre lloc al llarg del passat dissabte i diumenge al Palau de les Arts. Dissabte dia 18 de novembre va ser el torn de les bandes de la quarta i tercera secció respectivament. Com a obra obligada, les formacions havien d'interpretar La muerte roja de Josep Ros. Així, el jurat format per José Miguel Micó Castellano, Amparo Edo Biol, Claudia Montero, Salva Lujan i Juan José Navarro Hernández, van decidir que l'Agrupació Músico Cultural Verge de Loreto de Begís, amb direcció de Josep Domínguez Martín, guanyara el primer premi amb Menció d'Honor amb 345 punts. La Unió Lírica Orcelitana d'Oriola amb direcció de Rafael González, va quedar en segon lloc amb 322 punts que van valer per a aconseguir un primer premi, mentre que l'Associació Música Jove de València, amb direcció d'Enrique Barrachina, va aconseguir un segon premi amb 285 punts.

També dissabte va tindre lloc, posteriorment a la quarta secció, la participació de les bandes de la tercera secció, on les agrupacions havien d'interpretar com a obra obligada Redoble d'Azael Tormo. La Banda Artístico Cultural de Montaverner amb direcció de Luís Carbó Segrelles va erigir-se com a guanyadora amb el primer premi amb Menció d'Honor en aconseguir 332,5 punts. La Unió Musical Vallduxense de la Vall d'Uixó, amb direcció d'Ángel Martínez Cruz, va obtindre un primer premi amb 328 punts, mentre que l'Harmonia Societat Musical d'Alacant, amb direcció de José Tomás Moñinos, va aconseguir un segon premi amb 308,5 punts.

Aquest diumenge, al Palau de les Arts, va arribar el torn de les bandes de la secció segona i primera del Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana, també en horari vespertí. Les agrupacions de la segona secció havien d'interpretar com a obra obligada Sad Clown Symphony de Santiago Miguel Alarcón. La Unió Musical Santa Maria del Puig amb direcció de Manuel Járrega Ventura, qui al final de la jornada va ser designat com a Millor Director de la 39a edició del Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana, va ser la banda guanyadora d'aquesta segona secció amb un primer premi amb Menció d'Honor amb 363 punts. La Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa amb direcció de Mikael Celda va guanyar el primer premi amb 345 punts que li valgueren per a quedar en segon lloc, mentre que en tercera posició va situar-se la Unió Musical La Aurora d'Albatera amb direcció de Santiago Quinto, que amb 330 punts també va aconseguir un primer premi.

En la màxima secció, que en aquest tipus de certamen recau en la primera secció, es va erigir la Societat Filharmònica Unió Musical d'Agost amb direcció de Manuel Mondejar com la millor valenciana d'aquesta edició, ja que va aconseguir 353 punts que li valgueren per a guanyar el primer premi amb Menció d'Honor. En segon lloc va quedar la Societat Artístico Musical de Picassent que, amb direcció de Víctor Soria, va aconseguir un primer premi amb 326 punts, mentre que, finalment, la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, amb direcció de Daniel Gómez, va obtindre una puntuació de 302 punts que li va valdre per a aconseguir un segon premi. Totes les bandes participants van interpretar com a obra obligada El Castellar de la Meca de Salvador Lujan.