Compromís votarà ara 'no' a la quota basca perquè "és prioritari" resoldre el finançament dels territoris de règim comú

El grup parlamentari Compromís votarà ara per ara en contra de la proposta de quota basca que es tramitarà aquesta setmana al Congrés dels Diputats. Així ho han anunciat el portaveu de la coalició, Joan Baldoví, i el diputat Ignasi Candela en sengles comunicats en els quals han criticat el maltractament financer que rep el País Valencià.

Amb tot, Baldoví i Candela han mostrat algunes discrepància sobre la quota basca. Mentre el diputat d'Alacant ha explicat el sentit del vot argumentant que el tracte diferenciat al País Basc "fomenta la desigualtat" i és "contrari a l'equitat", el parlamentari de Sueca ha assenyalat que el 'no' a la tramitació de la proposta de la quota basca és momentani i respon, al seu parer, a la intenció del PP d'assegurar l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2018.

Així doncs, Baldoví ha defensat el vot negatiu de Compromís a la tramitació d'aquesta setmana de la quota basca encara que ha avançat que la coalició "votarà un clar 'sí' a la quota basca el mateix dia que el govern aprove un sistema de finançament territorial que no discrimine als valencians". El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha confirmat en declaracions a aquest diari el vot contrari a la tramitació parlamentària de la quota basca. En aquest sentit, el diputat de Sueca ha assenyalat que les raons del seu grup per a votar en contra són, d'una banda, que la reforma del sistema de finançament de les autonomies de règim comú "és prioritària", ja que l'actual model està caducat des de l'any 2014, i d'una altra, que des de Compromís s'oposen al fet que la quota basca servisca al PP per a garantir-se l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2018, gràcies a un hipotètic suport dels diputat del Partit Nacionalista Basc.

Per la seua banda, en un comunicat previ a les declaracions de Baldoví, Ignasi Candela ha assegurat que "per a Compromís és inconcebible que un xiquet valencià tinga menys drets que un xiquet basc", per la qual cosa ha urgit el govern espanyol a dur a terme una reforma del sistema de finançament que "done lloc a un equilibri just entre els territoris de l'Estat".

El diputat de Compromís ha assenyalat que la quota basca ha generat, d'acord amb les dades del Ministeri d'Hisenda, "diferències de quasi 2.000 euros entre el finançament dels bascos i dels valencians" i que, a més, els valencians són els "últims en finançament dins de les comunitats del règim comú, a més de 200 euros per habitant de la mitjana estatal". "Des de Compromís defensem un model basat en la igualtat entre les persones, que no genere privilegis als territoris rics pagats amb els diners dels territoris pobres", ha afirmat Candela. Per a Baldoví, "és prioritari reformar el model de finançament, el qual, per a territoris pobres com el País Valencià, és molt perjudicial". "No pot ser que tinguem tres anys un model caducat, i el que queda, i que el PP utilitze la quota basca per a intentar assegurar-se el fet de traure endavant el pressupost del pròxim any", ha afirmat.

Les claus per a la reforma

Per la seua part, Candela assenyala en el comunicat que Compromís defensa una reforma del sistema de finançament autonòmic que resolga les insuficiències del sistema; acabe amb l'statu quo i els dèficits de finançament acumulats, i establisca un mecanisme de compensació d'aquests dèficits. Així mateix, la coalició insta el govern espanyol al fet que complisca la Constitució i la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes perquè "es garantisca el principi de solidaritat territorial", així com que es repartisquen les inversions dels Pressupostos Generals de l'Estat de manera equitativa i solidària, "atenent les necessitats territorials i no els càlculs partidistes del seu partit".

En aquest mateix sentit, en el comunicat enviat amb declaracions del portaveu Joan Baldoví, la coalició critica que es comercie amb els drets de la ciutadania: "Els sistemes de finançament serveixen per a garantir els drets de les persones i haurien d'estar tots presents en la Constitució espanyola, no solament els dos dels territoris forals. Si la Constitució ha de garantir la igualtat de drets i deures, els drets fonamentals de les persones han de prevaldre sobre els interessos de qualsevol partit polític".