L'activitat mercadera de Valenciaport creix un 1,73

Valenciaport va tancar el mes d'octubre amb 4.043.251 TEU (unitat de mesura equivalent a un contenidor de vint peus), xifra que suposa un increment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior i que consolida la senda del creixement del recinte, segons ha informat l'Autoritat Portuària de València en un comunicat.

L'increment se sustenta en el bon comportament que han tingut els contenidors plens, tant d'importació com d'exportació, i el tràfic. El comerç exterior de contenidors plens va registrar un augment del 6,07%, amb un avanç del 6,61% de les exportacions, amb 46.651 TEU més que en el mateix període de 2016, mentre que les importacions van registrar un augment del 5,34%, amb 27.978 TEU més.

El tràfic de contenidors també va mantenir la tònica positiva amb un increment del 5,16% i un total de 2.214.153 TEU. Per contra, els contenidors buits d'importació i exportació van evolucionar negativament en retrocedir un 17,9%.

Quant al tràfic total, en l'acumulat fins al mes d'octubre, els tres ports gestionats per l'Autoritat Portuària de València (València, Sagunt i Gandia) han canalitzat 61.458.805 tones, un 3,25% més que durant l'exercici precedent.

El comerç exterior de mercaderia general ha registrat un increment del 7,57%, fins a un total de 19.320.764 tones. En concret, les exportacions han crescut un 7,46%, amb un tràfic de 12.276.386 tones a causa dels bons registres de països com Itàlia (+6,43%), els Estats Units (+17,42%) i el Marroc (+4,95%).

Les importacions, per la seua banda, pugen un 7,75% amb un total de 7.044.378 tones impulsades pels resultats de països com Xina (+12,81%), França (+17,61%), els Estats Units (+10,51%) i Turquia (+30,25%). El tràfic global, a tancament del mes d'octubre, ascendeix un 5,25%.

Atenent a les dades del butlletí estadístic de l'Autoritat Portuària de València, la mercaderia general en contenidor ha crescut un 4,39% amb un tràfic total de 47.017.338 tones per, principalment, els resultats de mercaderies com els materials de construcció elaborats que, amb 4,72 milions de tones, augmenten un 6,35%; els productes químics (1,58 milions de tones), un 3,70% més, i vins, beguda, alcohols i derivats que, amb 1,03 milions de tones registren un augment de l'11,24%. La resta de mercaderies (1,83 milions de tones) representen un 2,81%.

Igualment, la mercaderia general que no va dins de contenidors es manté en registres positius, amb un creixement del 6,92% i un tràfic total de 9.657.609 tones. Destaquen els productes siderúrgics, amb un total d'1,92 milions de tones i un augment del 26,17%; els automòbils i les seues peces, amb 1,30 milions de tones i un avanç del 2,02%, i altres productes alimentaris, amb 602.000 tones i un creixement del 13,89%.

Pel que fa al tràfic d'automòbils per unitats, els ports de València i Sagunt han canalitzat 654.686 vehicles en l'acumulat entre gener i octubre, un 2,12% més que l'any passat.

Per contra, el butlletí estadístic de l'APV constata que els productes a granel, tant líquids com sòlids, experimenten reculades en el tràfic fins al mes d'octubre. En concret, els líquids descendeixen un 9,46%, amb un total de 2.670.115 tones per l'evolució de tràfics com el del gas natural que, amb 1,23 milions de tones, baixa un 27,87%; i el gasoil que, amb 326.000 tones, disminueix un 15,25%.

Els sòlids, per la seua banda, descendeixen un 11,61% fins a un total d'1.857.113 tones. En aquest apartat destaquen els moviments de mercaderies com els cereals i les seues farines, amb un tràfic de 862.000 tones i un augment del 20,77%; els abonaments naturals i artificials, amb un tràfic de 472.000 tones i un increment del 22,43%, i el ciment i clínquer, amb un tràfic de 208.000 tones i una reculada del 52,83%.

Passatgers

El butlletí estadístic de l'APV del mes d'octubre constata que, fins al desé mes de l'any, els ports de València i Gandia van ser l'origen o destí de 905.085 passatgers, un 17,95% més que durant el mateix període de 2016. En concret, els serveis de línia regular van ser utilitzats per 553.700 persones, la qual cosa representa un augment del 30,76%.

Per la seua banda, 351.385 passatgers van recalar a València a bord d'una de les 172 escales de creuers turístics rebuts fins al mes de desembre, un 2,17% més que l'exercici precedent.

Els cinc països que major volum de mercaderies han canalitzat a través de Valenciaport fins al mes d'octubre han sigut Espanya, amb 7,27 milions de tones i un augment del 0,85%; la Xina, amb 5,91 milions de tones i un increment del 3,33%; els Estats Units, amb un tràfic de 4,25 milions i un avanç del 17,99%; Itàlia, amb 3,89 milions i una reculada del 4,09%, i Algèria, amb 3,38 milions de tones i un descens del 29,28%.

Per àrees geogràfiques destaca l'àrea del Mediterrani i del mar Negre amb un tràfic de 15,41 milions de tones i un decrement del 5,12%, i la de l'Orient Llunyà, amb 8,83 milions de tones i un augment del 6,78%.