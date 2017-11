Puig confia que PSPV i Compromís arribaran a un acord amb Podem per a aprovar els comptes de 2018

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha mostrat aquest dilluns "convençut" de poder arribar a un pacte amb Podem per a l'aprovació dels pressupostos del Consell de 2018. "Estic convençut que hi haurà una acord", ha subratllat Puig en ser preguntat per les negociacions amb la formació morada sobre els pressupostos, després que aquest divendres el partit dirigit per Antonio Estañ s'abstinguera durant la votació de les esmenes a la totalitat presentades per PP i Ciutadans a la llei d'acompanyament.

Per a Puig, en "democràcia hi ha sempre una situació dialèctica en la qual hi ha òbviament situacions de dificultat" i on "cadascú té les seues posicions pròpies", que ell "respecta absolutament". "Sempre he respectat la posició de Podem i així continuarà sent", ha subratllat. En aquest sentit, ha defensat la importància de l'Acord del Botànic –signat per PSPV, Compromís i Podem– perquè, al seu judici, ha sigut "molt positiu" per als valencians.

Així mateix, el cap del Consell ha assenyalat que els pressupostos presentats pel govern són "molt positius" perquè "milloraran enormement la vida dels valencians en molts àmbits" i ha mostrat el seu convenciment que finalment es podrà arribar a un pacte amb Podem. "Estic convençut que hi haurà un acord", ha remarcat.