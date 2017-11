La Diputació de València injecta dos milions d'euros a les grans ciutats

La Diputació de València ha presentat el seu pla de Serveis i Obres Municipals per a municipis de més de 50.000 habitants Som+, pel qual destinarà dos milions d'euros a les grans ciutats de la demarcació, és a dir, a aquelles que superen la xifra dels 20.000 habitants, i que inclou també la capital, València. En aquest repartiment s'han seguit criteris de població, segons ha explicat el diputat Emili Altur. Així, València rebrà 500.000 euros; Torrent, 420.826,84 euros; Gandia, 389.833,567 euros; Paterna rebrà el pròxim any 353.567,07 euros, i tanca la llista Sagunt amb 335.772,52 euros. "L'aposta de l'equip de govern de la corporació també passa per les grans ciutats, ja que elles també contribueixen en la seua conformació", ha explicat el diputat de Compromís. L'objectiu d'aquestes ajudes és que els ajuntaments les invertisquen allí on consideren més adequat.

Altur ha destacat que els diners que arribaran a València es distribuiran entre les seues pedanies, atenent la petició que els va fer l'alcalde Joan Ribó quan es van reunir per a tractar aquesta qüestió i que segons ha indicat el diputat "ha estat desatesa en el passat".

A més, el nou govern de la Diputació ha volgut incidir en la seua sensibilitat cap a les comarques de la demarcació de València amb una assignació addicional a les mancomunitats. Així, el diputat de Comarcalització, Voro Femenía, ha recordat que en el passat no existia un àrea dedicada a les mancomunitats, "una entitat supramunicipal amb una forta influència en les comarques". "Les ajudes van dirigides a la seua despesa corrent, en una aposta ferma de la Diputació per reforçar el territori de la província", ha afegit.

D'aquesta forma, el Pla de Mancomunitats pretén fer front a la despoblació i consolidar els nuclis urbans de les zones rurals, així com "assegurar l'accés de tota la població al conjunt de serveis mínims i millorar les seues condicions de vida". Alguns dels projectes aprovats consistiran en la millora i adequació de zones urbanes, l'asfaltat de carrers, l'adquisició de mobiliari urbà, la rehabilitació de les instal·lacions esportives i la renovació de l'enllumenat elèctric i la xarxa de proveïment d'aigua potable, entre altres actuacions. "Nosaltres el que volem és que el benestar arribe a tots el racons del territori. S'han acabat les obres faraòniques. Ara s'invertiran en coses xicotetes que són les que fan gran un poble", ha dit la vicepresidenta de la Diputació, Amigó.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat que quan la seua formació parla de "buidar de contingut" les diputacions es refereix precisament a això, a enfortir realment els agents que treballen directament i més a prop amb el territori. "Hem de dotar les mancomunitats de més recursos perquè siguen més fortes i autosuficients", ha insistit Amigó, qui ha recordat que la dotació d'aquesta partida és la mateixa que la que han rebut enguany.

La injecció de 2,5 milions d'euros s'aprovarà demà en sessió plenària i atén a criteris objectius i no "clientelars". "Aquests plans són exemples de la nostra manera de governar la Diputació de València seguint criteris objectius, com ho demostra el fet de passar de 23 milions en 2014 d'ajudes reglades per a inversions, amb el PP, als 84 del 2017", ha resumit la vicepresidenta Maria Josep Amigó. Igual que en partides anteriors, el nou equip de govern manté els criteris objectius d'assignació de les ajudes segons la quantitat d'habitants i la superfície del terme municipal.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha incidit en l'autonomia dels alcaldes a l'hora de decidir sobre l'ús que es fa dels recursos i en el canvi del model d'assignar les ajudes. "Amb el govern del PP, es van repartir un total de 34,4 milions d'euros en ajudes discrecionals als municipis, és a dir, a dit. Al llarg d'aquesta legislatura, aquesta xifra es veurà reduïda en el pressupost de 2018 a 2 milions, que es destinaran a qüestions d'urgència o excepcionals", ha manifestat.

Amigó ha destacat també les inversions reglades en els municipis, "necessàries per a acabar amb el clientelisme i els favoritismes", que la corporació provincial ha triplicat des de 2014 –amb un total de 23,6 milions d'euros. Enguany, a través del SOM, el Pla d'Infraestructures Financerament Sostenibles, el Pla de Camins i el Fons de Cooperació, tots ells plans amb criteris públics i objectius, s'han repartit 83,9 milions d'euros.